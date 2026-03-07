'45세' 이요원, 데뷔 첫 쌩얼 노출했다…무결점 민낯에 "지운 게 더 예뻐" ('살림남')

배우 이요원이 박보검 닮은 12살 아들을 향한 모성애와 함께 24년 차 현실 육아 일상을 공개한다.7일 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 아들의 농구 경기를 참관하기 위해 제천을 찾은 이요원의 두 번째 이야기가 그려진다.지난주 1차전 경기 도중 발목 부상을 당해 모두를 놀라게 했던 이요원의 아들은 우려 속에서도 2차전 경기에 나선다. 그러나 통증 탓에 경기 초반 연이은 실수를 범하며 위기를 맞고, 이를 지켜보던 이요원은 “발목 아픈가 보다”라며 경기보다 아들의 상태를 더 걱정한다. 이어 긴박하게 진행되는 경기 흐름 속에서 이요원은 “손이 떨린다”고 말할 만큼 몰입한 모습을 보인다.경기가 끝난 후에는 배우 이민정과 함께하는 엄마들의 리얼한 뒤풀이 수다 타임이 펼쳐진다. 현실 육아 이야기가 오가는 가운데, 이민정의 아들이 “엄마가 장원영보다 더 예쁘다”고 말했던 화제의 발언이 언급된다. 모두의 부러움을 산 달콤한 멘트 뒤에 숨겨진 이민정의 현실적인 분석이 공개될 예정이라 궁금증을 자아낸다.이요원의 ‘나이트 루틴’도 방송 최초로 공개된다. 데뷔 초 화장품 모델 시절과 변함없는 미모를 유지해온 이요원은 세안 과정을 가감 없이 보여주며 자신만의 동안 관리 비법을 전수한다. 철저한 자기관리에 스튜디오에서는 “민낯이 더 예쁘다”며 감탄을 금치 못한다.이요원의 24세 큰딸 목소리도 최초로 공개된다. 엄마와 꼭 닮은 쿨한 말투로 등장한 딸은 엄마를 향해 “갑자기 너무 다정하다”라는 폭로를 던지며 웃음을 자아낸다. 여기에 아들이 엄마를 위해 준비한 깜짝 영상 편지까지 공개되며 훈훈함을 더한다.이요원의 솔직담백한 24년 차 육아 일상은 이날 오후 10시 방송되는 ‘살림남’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr