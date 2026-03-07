박보검, ♥비밀 열애 자처했다…여친이 원하는 대로 변신, 다정함 폭발 ('보검매직컬')[종합]

박보검이 노총각 손님의 비밀 열애 지킴이를 자처했다.지난 6일 방송된 tvN 예능 ‘보검 매직컬’ 6회에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 육각형 일일 알바생 비와 함께 살뜰한 이발소 운영으로 고객 만족을 이끌어냈다, 이발소 문턱을 넘어 주민들의 일손을 돕는 출장 서비스도 접수하며 마을 주민들과 진한 유대감을 쌓았다.시청률은 전국 가구 평균 3.6%, 최고 4.5%, 수도권 가구 평균 3.7%, 최고 4.7%를 기록했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 전국 평균 1.9%, 최고 2.3%, 수도권 평균 1.6%, 최고 2.3%를 나타냈다.이발소 삼 형제는 손님들의 마음이 담긴 용돈을 포함해 총 10만 5000원을 기록했다. 영업 4일 만에 처음으로 매출 10만 원을 돌파하고 놀란 삼 형제의 반응은 귀여운 미소를 자아냈다.붕어빵 데이 때 방문했던 어린이들의 정성 어린 편지로 기분 좋게 시작한 영업 5일 차. 이발소 삼 형제를 응원하기 위해 월드 스타 비가 ‘특급 알바생’으로 깜짝 등장해 분위기를 뜨겁게 달궜다. 비는 고생하는 동생들을 위해 소갈비 한 짝을 통째로 들고 나타나는 역대급 스케일로 따뜻한 진심을 드러냈다.훈훈한 감동도 잠시, 비는 곧바로 열정과 체력, 넉살을 풀 장착한 ‘열혈 알바생’으로 변신해 이발소 안팎을 누볐다. 청소와 손 마사지, 붕어빵 굽기 등 이발소의 크고 작은 업무를 능숙하게 소화하며 삼 형제의 일당백 지원군 역할을 톡톡히 해냈다. 여기서 그치지 않고 이상이와 함께 출장길에 나선 그는 구멍 난 비닐하우스 보수와 무거운 세탁기 옮기기를 척척 해결하며 화려한 무대 위와는 또 다른 전천후 육각형 인재로서의 면모를 가감 없이 발휘했다.새싹 이발사 박보검은 손님들의 기분까지 업 시키는 헤어 스타일링은 기본, 섬세한 배려로 온기를 더했다. 특히 여자친구가 원하는 스타일로 변신하고 싶어 하는 노총각 손님을 위해 사진 속 스타일을 정성스럽게 재현, ‘무주 맷 데이먼’으로 완벽 변신시키며 다시 한번 이발사로서의 뛰어난 실력을 증명했다.마을에 연애 소식이 퍼지는 것이 부담스러운 노총각 손님을 생각하고 다른 손님들에게 정중히 비밀 유지를 부탁하며 비밀 지킴이를 자처했다. 단순한 이발을 넘어 이발소를 찾은 손님의 마음도 세심하게 살피는 박보검의 다정한 모습은 실력뿐 아니라 배려심도 갖춘 완성형 원장님의 면모로 눈길을 사로잡았다.이상이 역시 92세 만학도 할머니의 한글 선생님으로 변신, 공부를 도와드리며 주민들과 더욱 돈독해진 케미스트리를 발산했다. 곽동연은 박보검을 도와 손님의 머리를 감겨드리는가 하면, 형들의 에너지 보충을 위해 고기를 듬뿍 넣은 김치찌개와 계란프라이를 뚝딱 차려내는 센스 만점 셰프로 활약해 이발소에 활력을 불어넣었다.방송 말미에는 박보검이 중단발 기장을 원하는 단골 초등학생 손님의 커트에 돌입했다. 박보검이 바리캉을 꺼내 든 가운데 과연 바리캉으로 단발 커트를 해낼 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr