사진 = 이영지 'ROBOT' 뮤직비디오

그룹 아이브(IVE) 멤버 안유진이 가수 이영지의 신곡 뮤직비디오 영상에 합류해 촬영을 마쳤다.안유진은 지난달 28일 공개된 이영지의 신곡 'ROBOT(로봇)' 뮤직비디오에 등장했다. 해당 트랙인 '로봇'은 감정을 숨기지 못하고 고장 난 듯 흔들리는 마음을 주제로 다룬 곡으로, 랩 구간과 반복적인 훅(Hook)으로 구성됐다.영상 내부에서 안유진은 철공소 엔지니어 역할을 수행했다. 극 중 사랑에 빠져 로봇으로 변모한 이영지의 상태를 점검하며 장난을 치는 상황을 연기했다. 해당 영상이 공개된 직후 국내외 팬덤의 관련 지표가 누적되는 추세다.이번 영상 합류는 두 사람의 과거 방송 일정을 계기로 성사됐다. 안유진과 이영지는 앞서 tvN 예능 프로그램 '뿅뿅 지구오락실' 시리즈에 고정 출연진으로 합을 맞춘 바 있다. 이 같은 관계를 바탕으로 안유진이 이영지 측의 뮤직비디오 출연 요청을 수락해 일정이 진행됐다.뮤직비디오 촬영에 더해 숏폼 플랫폼을 활용한 댄스 영상 콘텐츠 제작도 이뤄졌다. 이영지의 신곡 '로봇'을 비롯해 최근 발매된 아이브의 정규 2집 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'과 'BLACKHOLE(블랙홀)'의 안무 챌린지 영상을 합동으로 촬영해 차례로 게재했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr