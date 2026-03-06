TXT 연준, 세계 야구팬들 심금 울린다…WBC 최초 음원서 가창

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 '2026 월드베이스볼클래식'(2026 WBC)의 첫 공식 사운드 트랙의 주자로 나선다.소속사 빅히트뮤직은 6일 연준이 국내 아티스트 가운데 단독으로 2026 WBC 공식 사운드트랙 작업에 합류한 사실을 알렸다.연준이 가창에 참여한 2026 WBC 공식 음원 '메이크 잇 카운트(Make It Count)'는 5일(현지시간) 글로벌 주요 음원 플랫폼을 기점으로 정식 발매 절차를 거쳤다.이 트랙은 미국 그래미 어워즈에서 2관왕을 차지한 프로듀서 타이니가 제작을 지휘한 세 개의 곡 중 타이틀 역할을 맡고 있다. 연준은 가수 베키 지, 가수 마이크 타워스 등 해외 유명 팝 아티스트들과 공동 가창자로 해당 음원 작업에 동참했다.또 곡 내부의 특정 가사 구간은 연준이 직접 한국어로 녹음해 음원에 삽입했다.이와 관련해 빅히트뮤직 측은 "WBC가 직접 공식 사운드트랙을 선보인 것은 이번이 처음"이라고 설명하며 "연준은 한국 가수로 최초이자 유일하게 이번 프로젝트에 참여했다"고 부연했다.한편 투모로우바이투게더는 오는 4월 13일 미니 8집 앨범 '7TH 이어(YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발표하고 음반 활동을 재개할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr