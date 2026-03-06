"죽어가는 여성 촬영" 관 위에서 피쏟고 목 매달아…안정환 "사람이라 하고 싶지도 않아" ('형수다2')

사진제공=E채널

'형수다' 시즌2에서 죽음을 연출하며 엽기적인 범행을 저질렀던 이동식 사건의 실체를 파헤친다.6일 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 ‘형수다’ 시즌2(이하 ‘형수다2’) 31회에는 지난주에 이어 판사 출신 정재민 변호사와 김남일이 출연한다.1983년 1월 신문 기사를 살펴보던 중 당시 인기곡이었던 가수 전영록의 ‘종이학’ 이야기가 나오자 권일용 프로파일러는 “고등학교 때 종이학 좀 받아봤다. 1000마리를 접으면 소원이 이뤄진다고 하는데, 2명한테 2000마리를 받았다”고 말해 눈길을 끈다. 이에 김남일은 “접어서 준 게 아니라?”며 의심의 눈길을 던져 웃음을 자아낸다. 이어 안정환과 권일용 프로파일러는 함께 ‘종이학’을 부르며 즉석 듀엣까지 선보였다는 후문이다.이날 방송은 실제 사형이 집행된 대한민국 사형수들의 이야기인 ‘사형수다’ 에피소드로 꾸며진다. 범인이 잡힌 후 이슈가 됐지만 일본에서 해외 토픽으로 보도된 뒤 수사가 서둘러 종결되면서 얼마나 많은 피해자가 있었는지조차 명확히 밝혀지지 않은 이동식 사건이 조명된다.사건은 1983년 겨울, 호암산에서 발견된 한 여성의 시신으로 시작된다. 동네 아이들이 마른 낙엽 속에서 나체 상태의 시신을 발견하면서 경찰이 출동했다. 시신은 외상이 거의 없었고 저항 흔적도 뚜렷하지 않은 상태였다. 추운 날씨 탓에 부패도 진행되지 않았다.수사팀은 피해자의 주변을 조사하며 용의자를 추적하기 시작했다. 피해자는 생계를 위해 여러 일을 전전하다가 최근부터 한 퇴폐 이발소에서 일하기 시작한 것으로 확인됐다. 형사들은 피해자의 주변 인물과 단골손님들을 중심으로 수사를 확대했고, 그 과정에서 자신을 사진작가라고 소개한 한 남성에게 주목했다.남성은 자신의 작품이라며 수십 장의 사진을 꺼내 보였는데, 그 사진들은 정상적인 작품이라고 보기 어려울 만큼 기괴하고 충격적인 이미지들이었다. 목을 맨 여성은 물론 피를 흘리는 듯한 연출, 관 위에서 피를 쏟는 여성 등 죽음을 연상시키는 장면들이 담겨 있었다.그가 바로 이동식으로, 그는 “인간의 가장 아름다운 순간, 죽음을 연출한 것”이라는 이해하기 힘든 엽기적인 말을 내뱉었다. 사진 자랑을 하던 그는 형사들의 눈을 피해 사진 한 장을 숨겼는데, 그 사진에는 낙엽 위에 누워 하얀색 천으로 얼굴을 가린 여성이 담겨 있었다. 사진 속 여성은 피해자가 맞는 것일까. 형사들이 발견한 단서는 이동식이 저지른 충격적인 범행의 실체로 이어진다. 안정환은 “사람이라고 얘기하고 싶지도 않다”며 분노를 드러낸다.무엇보다 이동식 사건이 신문에 실린 뒤 그의 전처 오빠들까지 경찰서를 찾아오며 사건은 또 다른 국면을 맞이하게 된다. 엽기적인 범행으로 사회를 충격에 빠뜨렸지만 끝까지 터무니없는 변명으로 일관했던 이동식과 사건이 빨리 종결될 수밖에 없었던 이유는 ‘형수다2’를 통해 확인할 수 있다.‘형수다2’는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr