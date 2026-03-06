오은영, 김주하 / 사진 = 오은영 유튜브 채널 캡처

아나운서 김주하가 아들의 근황을 전해 눈길을 끌었다.5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김주하는 정신건강의학과 의사 오은영과 함께 식사하며 이야기를 나눴다.이날 오은영은 "주하는 나와 친자매 같은 사이"라고 소개했다. 김주하 역시 "(오은영은) 인생의 절반을 함께 한 사람"이라고 말해 훈훈한 분위기를 자아냈다.특히, 김주하가 첫째 아들의 대학 합격 소식을 전해 화제다. 오은영은 "첫째 아들 일 정말 축하한다. 너무 잘 됐다"고 말문을 열었다. 이에 김주하는 흐뭇한 미소를 짓고 "(아들이) 10년 동안 야구만 하면서 좌절만 했다. 맨날 다치고 수술하고 자존감이 너무 떨어져 있더라"고 설명했다. 그는 "근데 (야구를 그만 두고) 처음으로 뭔가를 이뤘다"고 덧붙였다.김주하는 "좌절이 너무 커서 (아이) 얼굴이 너무 어두웠다"며 "근데 이번에는 자기가 노력해서 대학에 간 뒤 얼굴이 조금 펴진 것 같다. 나는 대학에 갔다는 게 좋은 게 아니라 자존감이 생긴 게 좋은 것 같다"고 말하며 아들에 대한 애정을 표했다.이후 오은영은 "이모가 봐도 어쩜 그렇게 잘생겼냐"며 김주하의 아들을 아낌없이 칭찬했다. 그러나 김주하는 "아닌데, 생긴 건 별로다"라고 직언해 웃음을 안겼다. 이에 오은영은 "다른 엄마들은 고슴도치 엄마인데, 너는 팔을 좀 안으로 굽혀라"라고 유쾌하게 조언했다.김주하는 "그래도 키는 크다. 193cm다"라고 말해 관심을 모았다. 이어 "내가 고액 아르바이트를 시켜서 학비에 보탬이 돼 보라고 모델 학원에 넣어줬다"고 덧붙였다.한편 김주하는 2004년 사업가와 결혼해 두 아들을 출산했지만 남편의 외도와 상습 폭행을 이유로 2013년 이혼 소송을 제기했다. 김주하의 전남편은 상해 혐의로 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr