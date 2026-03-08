사진 제공=KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리'

귀농한 박성웅이 개성 만점 연리리 주민들 사이 고군분투를 펼친다.오는 26일 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면 연리리’는 청정 살벌(?) 구역 ‘연리리’로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.‘심우면 연리리’는 ‘24시 헬스클럽’, ‘크레이지 러브’, ‘출사표’ 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡고, ‘결혼하자 맹꽁아!’, ‘태풍의 신부’를 집필한 송정림 작가와 ‘연애 빠진 로맨스’를 집필한 왕혜지 작가가 공동집필한 작품이다.배우 박성웅과 이수경이 극 중 부부로 호흡을 맞추며 하루아침에 귀농하게 된 도시인의 시골 적응기를 보여준다면, 이서환과 남권아는 농촌 이장 부부로 합류해 연리리 마을에 소동과 재미를 불어넣을 예정이다.이 가운데 지난 6일 연리리 주민들의 스틸이 공개됐다. 그중에서도 연리리 ‘쌩신입’ 성태훈(박성웅 분)은 마을 주민들 사이에서 멘붕(?)에 빠진 모습으로 눈길을 끈다. 승승장구하던 커리어에 급제동이 걸린 채 농사꾼으로 전직한 성태훈은 이장 임주형(이서환 분)을 중심으로 한 마을 주민들의 견제 속에서 연일 현타를 맞는다. 험난한 적응기가 예고된 가운데, 과연 그가 연리리에 무사히 적응할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.또 다른 스틸에는 이장 부부 임주형과 남혜선(남권아 분)을 필두로, 연리리 내 기막힌 정보력을 자랑하는 이선자 역의 이선희, 영앤 리치 철물점 주인 왕동식 역의 박석원 등 연리리 ‘고인물’ 군단의 위엄이 고스란히 담겼다. 미스터리한 관리인 노현갑 역의 정선철까지, 예사롭지 않은 포스를 뽐내는 이들이 뉴페이스 성태훈 가족에게 적대감을 드러내는 이유는 무엇일지, 그 관계성에 시선이 집중된다.그런가 하면 연리리의 ‘일등 신랑감’ 박순경 역으로 변신한 최우진의 활약도 기대를 모은다. 박순경은 이장 부부의 외동딸 임보미(최규리 분)를 향한 순정을 드러내는 인물로, 성태훈의 아들 성지천(이진우 분)과 임보미 사이에서 삼각 구도를 형성하며 극에 흥미를 더한다. 가족 이야기와 이웃 간의 관계, 청춘 세대의 멜로까지 다채롭게 담아낼 ‘심우면 연리리’의 첫 방송이 더욱 기다려지는 이유다.한편 연리리 주민들은 이선희, 박석원, 정선철, 최우진 등 탄탄한 연기력을 지닌 연극계 실력파 배우들로 구성돼 극의 몰입도를 높인다는 후문이다. 무대 경험으로 다져진 섬세한 연기와 다채로운 캐릭터 플레이가 어우러지며 연리리 마을의 이야기를 더 입체적이고 현실감 있게 완성할 전망이다.개성 넘치는 캐릭터와 톡톡 튀는 배우들의 시너지로 목요일 밤 안방극장을 책임질 KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면 연리리’는 오는 26일 밤 9시 50분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr