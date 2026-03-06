사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 손빈아가 황금별 순위 1위 춘길을 지목하며 불꽃 튀는 승부를 예고한다.6일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 '미스&미스터 레전드 특집'으로 꾸며진다. 역대 시즌을 빛낸 명곡들이 무대 위에 다시 소환되는 가운데, 황금별 스코어 1, 2위를 나란히 달리고 있는 선(善) 손빈아와 춘길이 데스매치에 나선다.춘길은 '미스터트롯1' 선(善) 영탁의 레전드 경연곡으로 손꼽히는 강진의 '막걸리 한잔'을 선곡한다. 데스매치에서 매번 치밀한 전략을 보여왔던 춘길은 이번에도 계산된 완급 조절과 노련한 표현력으로 흔들림 없는 무대를 완성하며 존재감을 각인시킨다. 무대가 끝나자 동료들 사이에서는 "음정과 박자가 AI처럼 정확하다"는 감탄이 터져 나온다.손빈아는 그런 춘길을 향해 "오늘은 꼭 굴복시키겠다"라고 선전포고한다. 손빈아가 꺼낸 곡은 윤시내의 '열애'. '미스&미스터트롯' 시리즈에서 무려 세 차례나 불릴 만큼, 트롯 가수들의 경연 애창곡으로 통한다.특히 '미스터트롯3' 당시 이지훈이 이 곡으로 춘길을 꺾은 전적이 있어 더욱 눈길을 끈다. 같은 곡, 다른 주인공. 이번에는 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.또 다른 라운드에서는 추혁진의 한풀이 무대가 펼쳐진다. 그가 선택한 곡은 '미스터트롯3' 당시 진(眞) 김용빈이 불러 뜨거운 사랑을 받았던 한승기의 '연인'이다. 추혁진은 "나도 '연인'을 경연 때 꼭 부르고 싶었다"라고 밝히며 무대에 오른다. 무대를 지켜본 멤버들은 "왜 부르고 싶어 했는지 알겠다"라며 고개를 끄덕였다는 전언. 김용빈과는 또 다른 결의 해석으로 완성한 추혁진표 '연인'이 어떤 울림을 남길지 기대를 더한다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오늘(6일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr