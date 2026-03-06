/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 GIRLSET(걸셋)이 신곡 'Tweak'(트윅)을 발표했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 글로벌 걸그룹 GIRLSET은 6일 0시(각 지역 기준) 새 디지털 싱글 'Tweak'(트윅)과 동명의 타이틀곡을 발매했다.앞서 이들은 전작 'Little Miss'(리틀 미스)로 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 데일리 바이럴 송 미국 차트 8위, 글로벌 차트 13위를 기록하며 총 23개 지역 차트에 이름을 올린 바 있다. GIRLSET은 이번 신곡을 통해 한층 신비로운 매력을 담은 음악으로 글로벌 리스너들을 사로잡을 예정이다.타이틀곡 'Tweak'(트윅)은 미국 R&B 그룹 SWV의 'Weak'(위크)에서 영감을 받은 곡으로, 1990년대 후반부터 2000년대 초반 특유의 빈티지한 사운드가 특징이다. JYP 대표 프로듀서 박진영(J.Y. Park)과 그래미 수상 프로듀서 Diego Ave(디에고 에이브)가 곡 작업에 참여해 완성도를 높였다.GIRLSET은 6일 0시 음원 공개에 이어 같은 날 오후 2시 뮤직비디오 완편을 공개한다. 또한 iTunes에서는 멤버 카밀라와 사바나가 작사에 참여한 'Tweak (En Español)'을 선보인다.이어 7일 정오에는 'iHeart KPOP with Jojo Live'에 출연해 신곡 퍼포먼스를 공개하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr