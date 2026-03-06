김선태 / 사진 = 김선태 유튜브 채널 캡처

'충주맨'으로 잘 알려진 김선태 전 충주시 홍보담당관 주무관이 개인 유튜브 채널을 개설한 지 이틀 만에 구독자 100만 명을 돌파하며 화제의 중심에 섰다.김선태 전 주무관은 지난 3일 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 '김선태'를 개설하고 첫 영상을 공개했다. 채널은 개설 직후 빠르게 구독자가 늘어나며 이틀 만인 5일 오후 7시 기준 구독자 100만 명을 넘어서며 골드버튼을 달성했다.현재 채널에는 약 2분 분량의 영상 한 편이 올라와 있다. 해당 영상에서 김선태는 공직 퇴사 이후의 상황과 유튜브 활동을 시작하게 된 이유를 솔직하게 밝혔다. 영상은 공개 이틀 만에 조회수 600만 회를 돌파하며 높은 관심을 얻고 있다.채널 성장 속도도 눈에 띈다. 개설 당일 구독자 50만 명을 넘어선 데 이어, 다음 날에는 80만 명을 돌파했다. 이는 구독자 약 77만 명 규모인 충주시 공식 유튜브 채널을 단숨에 넘어선 수치다.김선태는 첫 영상에서 공직을 떠난 이유에 대해 "가장 큰 이유는 돈을 더 벌고 싶었기 때문"이라며 "새로운 도전이라는 말도 있지만 결국 더 나은 조건을 찾는 선택이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "지금이 아니면 나이가 더 들어 도전하기 어려울 것 같았다. 유튜버로 자리 잡고 싶다"고 덧붙였다.김선태는 충주시 홍보 담당 공무원으로 재직하며 '충주맨'이라는 별칭으로 큰 인기를 얻었다. 그는 충주시 유튜브 채널 '충TV'를 직접 기획하고 출연, 촬영, 편집까지 맡아 운영하며 채널 구독자를 약 90만 명 규모까지 성장시키며 지자체 홍보 유튜브의 성공 사례로 주목받았다.다만 개인 채널 개설을 두고 일부 잡음도 이어지고 있다. 지난 4일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 "충주시 김선태 좀 정없다"라는 제목의 글이 올라왔다. 글 작성자는 "홍보 유튜브를 새로 할 거면 같은 팀 식구들도 데리고 나오지 80만 규모면 회사가 되는 건데"라며 아쉬움을 드러냈다.하지만 해당 글이 확산되자 온라인에서는 반박 의견도 이어졌다. 누리꾼들은 "공무원까지 그만두게 하고 같이 나오라는 말이냐", "대박이 날지 안 날지도 모르는 상황에서 직원을 어떻게 데려오느냐" 등의 반응을 보였다.한편 김선태는 지난 2월 충주시 홍보담당관직에서 사직 의사를 밝히며 화제를 모았다. 공직을 떠난 뒤 개인 유튜브 채널을 통해 새로운 활동을 시작한 가운데 그의 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr