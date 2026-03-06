이미지 크게보기 사진 = 고현정 유튜브 채널

배우 고현정(55)이 예상 밖의 하루 식사량을 공개했다.6일 고현정의 유튜브 채널에는 '고현정 브이로그 16'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 그는 오랜만에 올라온 브이로그에서 그는 유튜브 활동에 대한 생각과 함께 자연스러운 일상을 공유했다.영상 초반 고현정은 "사람들이 계속 유튜브 하는 거냐고 묻는다"며 "한다, 여러분"이라고 웃으며 답했다. 이어 유튜브 시작 3년 만에 처음으로 셀프캠 촬영에도 도전했다. 처음에는 카메라 각도를 맞추지 못해 어색해하는 모습이었지만 이내 자연스럽게 적응해가는 모습이 눈길을 끌었다.이날 고현정은 여권 재발급을 위해 구청을 찾는 모습도 공개했다. 그는 새 여권에 사용할 증명사진을 공개하며 시선을 모았다. 이어 10년 동안 사용했던 기존 여권 사진까지 함께 보여줬다.과거 여권 사진을 떠올리며 고현정은 "못생겼지 않냐"며 웃었다. 그는 "분명 옛날이 더 젊은데 왜 더 못생겨 보이는지 모르겠다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.이후 공개된 그의 식사 습관은 또 다른 놀라움을 안겼다.차 안에서 배고픔을 호소하던 고현정은 "배는 너무 고픈데 먹는 게 귀찮다 (잘 안 먹는다)고 털어놨다. 이어 "오늘 아침에는 사과 두 조각을 먹었고, 점심은 귀찮아서 잘 안 먹는다"며 "어제 저녁은 뻥튀기를 먹었다"고 밝혔다.이날 영상에서도 고현정은 샐러리, 당근으로 식사를 대신했다.이어 예상 밖의 식단에 제작진이 놀라자 그는 웃으며 이유를 설명했다. 고현정은 "제가 이를 자주 닦는다"며 "그래서 먹으면 찝찝해지는 게 싫다. 유난이다"고 솔직하게 말했다.한편 고현정은 최근 유튜브 채널을 통해 브이로그 형식의 콘텐츠를 꾸준히 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr