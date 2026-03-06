사진=이지혜 SNS

사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 당혹감을 표출했다.이지혜는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "저 갑자기 디엠 답장도 못하고 뭔 잘못을 했나봐여"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜가 SNS 활동 중 일부가 커뮤니티 규정을 위반했을 가능성이 있다는 문구가 적힌 모습. 이로 인해 삭제된 콘텐츠도 1개 있었다. 이지혜는 "며칠간 디엠 답장 못한대요ㅠ"라며 "읽씹하는 거 아니에요"라고 억울한 심경을 전했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr