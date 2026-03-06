코르티스/ 사진=빅히트 뮤직

/사진 = 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 발매를 앞두고 타이틀곡 음원을 선공개한다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 6일 오전 10시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 오는 5월 4일 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린) 발매 소식을 알렸다. 이에 앞서 4월 20일 오후 6시 타이틀곡 음원을 먼저 공개하며 컴백 열기를 달굴 예정이다.이번 미니 2집에는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series) 헤드라이너 공연과 '한컴타자' 산성비 게임을 통해 깜짝 공개된 신곡 'YOUNGCREATORCREW'(영크리에이터크루)도 수록된다. 해당 곡은 첫 무대 공개 이후 열흘 만에 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 음원 일부와 안무를 활용한 영상이 1만 건 이상 게시되며 화제를 모았다.코르티스는 2025년을 대표하는 '최고의 신인'으로 평가받고 있다. 이들의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스)는 최신 써클차트(집계 기간: 2월 22~28일) 기준 누적 판매량 200만 장을 돌파했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(9월 27일 자)에 15위로 진입하며 프로젝트성 팀을 제외한 역대 K팝 그룹 데뷔 음반 최고 순위를 기록했다.타이틀곡 'GO!'(고), 'What You Want'(왓 유 원트), 'FaSHioN'(패션)의 연속 히트에 힘입어 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 발매 5개월 만에 전곡 누적 재생 수 4억 회를 돌파했다.대중 인기를 가늠할 수 있는 SNS 지표 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 6일 오전 9시 기준 코르티스의 틱톡, 인스타그램, 유튜브 공식 채널 팔로워는 각각 970만 명, 1018만 명, 322만 명이다. 특히 인스타그램 계정은 개설 6개월 만에 1000만 팔로워를 달성하며 K팝 그룹 최단 기록을 경신했다.음악과 안무뿐 아니라 코르티스의 패션, 사진 및 영상 촬영 방식 등이 전 세계 잘파세대(Z+알파세대) 사이에서 유행처럼 퍼지고 있다. 이처럼 빠른 성장세를 보이고 있는 코르티스가 이번 컴백을 통해 글로벌 시장에서 어떤 반향을 일으킬지 관심이 쏠린다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr