사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

최근 조부상을 당한 배우 이주승이 '나 혼자 산다'에서 파격 변신에 나선다.6일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 이주승이 성수동 패션 피플에 도전장을 던진다. 절친인 배우 손우현이 일일 패션 선생님으로 나서 그의 스타일 변신을 돕는다. 먼저 이주승은 2026년 가장 핫한 스타일이자 구교환, 김고은 등 패셔니스타들의 패션으로 주목받는 포엣코어(Poet Core) 룩에 도전한다.손우현은 시인과 예술가의 감성을 듬뿍 담은 체크 재킷과 셔츠, 머플러, 안경으로 포인트를 더해 이주승만의 스타일을 추천한다. 처음 입어보는 낯선 스타일에 이주승은 "나쁘진 않은데, 완벽하진 않아"라며 깐깐한 반응을 보여 손우현을 당황하게 만든다.손우현은 "아이돌 외모가 있어"라며 이주승의 닮은꼴 아이돌 코르티스의 주훈 스타일로 변신을 제안한다. 이주승은 "친척 형이냐는 얘기를 듣는다"라며 너스레를 떤다. 과연 그가 주훈의 스타일을 제대로 소화할 수 있을지 주목된다.그런가 하면, 이주승이 손우현과 함께 만든 곡도 공개된다. 작사에 참여한 이주승은 박지현에게 전화를 걸어 피드백을 요청한다. 곡을 들은 박지현은 "저 주시려고요?"라며 당황하는데, 무지개 회원들의 반응은 어떨지 관심이 집중된다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr