'41세 미혼' 유연석, 결혼에 입 열었다…"50대 되기 전에, 딸 머리 따주고파" ('미우새')

사진제공=SBS

유연석(41)이 결혼 계획 소망을 밝혔다.오는 8일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 ‘로맨스의 대명사’ 배우 유연석이 스페셜 MC로 출연한다.유연석은 ‘2024 SBS 연예대상’에서 언급했던 시청률 공약을 지키기 위해 최근 진행된 ‘미우새’ 스튜디오 녹화에 참여했다. 당시 유연석은 ‘틈만 나면,’ 시청률 5% 돌파 시 ‘최고 시청률 프로그램상’을 받은 ‘미우새’에 출연하겠다고 선언한 바.약속을 지키기 위해 ‘미우새’를 찾은 유연석의 의리에 스튜디오에서는 박수갈채가 쏟아졌다. 이에 MC 신동엽은 유연석의 새 SBS 드라마 ‘신이랑 법률사무소’ 시청률이 10%를 넘으면 ‘이것’을 해달라며 파격적인 공약을 제시했고, 유연석도 긍정의 대답을 남겨 스튜디오가 술렁였다.이날 유연석은 드라마 속 명장면을 재연해 모벤져스는 물론 MC 신동엽과 서장훈마저 설레게 했다. 유연석이 모벤져스를 향해 “알려줘. 누나를 사랑하지 않을 수 있는 방법”이라며 드라마 ‘지금 거신 전화는’의 명대사를 읊조리자, 모벤져스는 얼굴까지 감싸며 부끄러워했다는 후문. 화제가 됐던 “네가 벗을래, 내가 벗길까” 대사가 공개되자, 19금 토크 장인 MC 신동엽은 “이거 패러디하면 재밌겠다”라며 본인의 스타일대로 재해석해 웃음을 자아냈다.유연석은 “비혼주의는 아니다. 40대에는 결혼을 하고 싶다”라며 결혼 의지를 드러내 모두를 놀라게 했다. 평소 아역 배우를 잘 챙기기로 유명한 유연석은 “아이를 바라볼 땐 내 눈빛이 바뀌더라”, “딸이 생기면 머리를 따주고 싶다”며 로망을 내비쳤다. 이에 AI로 예측한 유연석의 딸 얼굴이 공개되자, 유연석은 “너무 귀엽다”고 연신 감탄하며 눈을 떼지 못했다고.모벤져스를 함박웃음 짓게 한 ‘현실 설렘 유발자’ 유연석의 모습은 이날 오후 9시 방송되는 ‘미우새’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr