사진=텐아시아DB

사진=송지효 유튜브 캡처

배우 송지효가 자신이 운영 중인 속옷 사업을 언급하며 눈물을 보였다.지난 5일 송지효 유튜브 채널 '지효쏭'에는 '실버 버튼 기념 Q&A (EN)'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 송지효는 구독자 10만 명을 달성해 받은 실버 버튼을 개봉했다.송지효는 "원래 실버 버튼은 50만 구독일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기할 때 '왜 저 얘길 하지?' 싶었다. 그런데 10만이더라"며 말문을 열었다. 이어 그는 "너무 멋지다. 100만까지 재밌는 것들도 하고 이야기도 많이 하겠다"고 말했다.유튜브를 시작한 이유에 대해 송지효는 "나를 좀 더 자연스럽게 보여줄 수 있는 방법이라 생각해서 (유튜브를) 시작하게 됐다"고 설명했다.자신이 운영 중인 속옷 사업을 언급하기도 했다. 그는 "지금 말하면 울 수도 있다. 제품은 좋은데 사람들이 많이 모르는 것 같아서 슬프다"라며 울컥하는 모습을 보였다.한편 송지효는 한 유튜브 콘텐츠에서 "눈에 띄게 매출이 (늘었다). 신제품이 계속 나오고 있다"며 속옷 사업이 잘되고 있음을 알린 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr