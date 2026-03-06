사진=TV조선 '미스트롯4', 강상준 SNS

TV조선 트롯 오디션 프로그램 '미스트롯4'에서 우승을 차지한 가수 이소나의 남편이 배우 강상준이라는 사실이 알려졌다.지난 5일 생방송으로 진행된 '미스트롯4' 결승전에서는 이소나가 패티김의 '사랑은 생명의 꽃'으로 가슴 뭉클한 무대를 선사했다.특히 이날 방송 카메라를 통해 무대 위 이소나를 응원하는 가족들의 모습이 포착됐다. 이소나의 곁을 지키는 훈훈한 남편 얼굴도 전파를 탔는데, 배우 강상준으로 밝졌다.두 사람은 1991년생 동갑내기다. 현장에서 만나 인연을 맺었으며, 7년 연애 후 2021년 백년가약을 맺었다.강상준은 2017년 서울예술단 입단 후 뮤지컬 '신과 함께_저승편'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '재벌X형사' 속 박준영 역으로 눈도장을 찍었고 '내 남편과 결혼해줘', '나의 해리에게', 넷플릭스 '캐셔로' 등 화제작에 잇달아 출연했다.한편 이소나는 '미스트롯4' 진 등극으로 상금 3억 원의 주인공이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr