사진=배우 혜리 SNS

사진=배우 혜리 SNS

배우 혜리가 기존의 활발한 이미지와 대비되는 분위기의 근황 사진을 공개했다. 사진 속 길다란 기럭지와 각선미가 눈길을 사로잡았다.혜리는 지난 5일 개인 SNS 계정을 통해 프랑스 파리 패션쇼 일정 중 찍은 다수의 사진을 게재했다.이날 공개된 사진에서 그는 신체 윤곽이 드러나는 형태의 푸른색 계열 미니 원피스를 착용했다. 이와 함께 검은색 스타킹과 굽 형태가 특이한 구두를 매치해 다리 라인을 강조하는 등 몸매가 부각되는 스타일링을 완성했다.엘리베이터 거울 앞이나 야외 거리를 배경으로 한 촬영에서 그는 무표정한 얼굴로 카메라 렌즈를 응시하거나 길을 걷고 있다. 이는 평소 다수의 예능 방송 및 자체 영상 콘텐츠에서 보여준 모습과 상반된 콘셉트다.한편 혜리는 지난달 27일 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 프로그램 '미스터리 수사단' 시즌2에 출연진으로 합류해 방송 일정을 소화하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr