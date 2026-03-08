사진제공=KT스튜디오지니

사진제공=KT스튜디오지니

'아너 : 그녀들의 법정' 연우진이 성매매 어플 커넥트인의 설계자임이 밝혀졌다.종영까지 단 2회만을 담겨둔 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 제작진이 "마지막까지 긴장감을 놓을 수 없는 휘몰아치는 전개"를 예고했다. 아직 회수되지 않은 떡밥에 대한 시청자들의 궁금증 역시 최고조로 치솟고 있는 가운데, 본방송에 앞서 엔딩에서 끝맺음 될 궁금증 세 가지를 짚어봤다.강신재(정은채 분)의 선택은 남은 2회의 흐름을 뒤흔들 가장 큰 변수다. 거대한 권력과 맞서기 위해 누구보다 냉정하게 판을 읽어왔던 그녀는 지난 10회에서 지난 행보와 결이 다른 결단을 내려 충격을 선사했다. 친구 윤라영(이나영 분)의 정당방위 입증을 위해 커넥트인 설계자로 밝혀진 백태주(연우진 분)와 손을 잡은 것.이는 단순한 동맹이 아니었다. 법과 정의를 지키기 위해 넘어서는 안 되는 선을 지키며 싸워온 강신재가 스스로 그 경계를 넘었다는 점에서, 그녀의 위험한 선택이 불러올 후폭풍이 만만치 않을 것이란 점을 짐작게 했다. 게다가 이는 지난 20년을 함께해온 변호사 동료이자 친구인 윤라영과 황현진(이청아 분)의 손을 놓아야 한다는 걸 의미했다. 두 사람이 백태주의 진짜 정체를 안다면, 절대 용서받지 못할 선택이기 때문이다. 과연 강신재의 결단이 커넥트인 사건의 판도를 어떻게 바꿔 놓을지 관심이 쏠린다.후반부의 중심이 된 인물은 단연 백태주다. 그는 정치·재계·법조계를 아우르는 성매매 카르텔이 더 완벽한 은폐를 위해 원했던 디지털 플랫폼 커넥트인을 만든 장본인이자, 지금까지 모든 사건을 자신이 설계한 판에서 조종해 온 인물이다. 특히 20년 전 대한민국을 떠들썩하게 했던 여배우 성상납 사건의 핵심 증거였던 통화 목록이 존재했으며, 백태주가 이 리스트의 최초 제보자였다는 사실이 밝혀지면서 그가 이 판의 흑막이 된 이유에 대한 중요한 단서를 얻게 됐다.20년 전 신인배우 서지윤이 고위층의 착취를 견디다 못해 스스로 목숨을 끊었고, 가해자들은 끝내 아무도 처벌받지 않았다. 향락을 매개로 한 그들의 커넥션은 더욱 견고해졌다. 그 보호 아래에서 뒤틀린 욕망은 더욱 은밀하고 추악해졌다. 백태주는 그들을 박멸하지 않는 한 어떤 새로운 시스템을 덮어씌워도 아무것도 바뀌지 않는다고 주장했다. 어떤 피해자가 발생하더라도 결국 원하는 결과를 얻기 위한 과정이라면 감수할 수 있다며, 성매매를 미끼로 덫을 놓은 것 역시 썩은 환부를 도려내기 위한 선택이었다고 당당하게 말했다. "목적을 위해선 수단을 가리는 게 아니라 고르는 것"이라는 그의 뒤틀린 신념이었다. 백태주가 과연 어디까지 박멸을 원하는 것일지, 그리고 그 출발점에 있는 서지윤과는 어떤 관계인지 시청자들의 궁금증을 증폭시키고 있다.'아너 : 그녀들의 법정'의 마지막 2회는 오는 9일과 10일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr