사진=박수홍 SNS

방송인 박수홍이 딸에게 특별한 선물을 제공했다.지난 5일 박수홍은 자신의 인스타그램에 "아빠랑 딸 딸기 쁘띠체험 데이트"이라는 문구와 함께 두 장의 사진과 하나 영상을 게재했다.공개된 게시물 속에는 박수홍이 딸과 함께 5성급 호텔에서 딸기 디저트를 마음껏 즐기고 있는 모습. 특히 그는 아기 식판에 따로 담은 각종 과일들을 하나하나 잘라 딸의 입에 넣어주는 등 '딸바보 아빠' 면모로 훈훈함을 자아냈다.앞서 재이는 생후 13개월 당시 이미 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.한편 박수홍은 김다예와 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr