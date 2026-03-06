방송인 박수홍이 딸에게 특별한 선물을 제공했다.
지난 5일 박수홍은 자신의 인스타그램에 "아빠랑 딸 딸기 쁘띠체험 데이트"이라는 문구와 함께 두 장의 사진과 하나 영상을 게재했다.
공개된 게시물 속에는 박수홍이 딸과 함께 5성급 호텔에서 딸기 디저트를 마음껏 즐기고 있는 모습. 특히 그는 아기 식판에 따로 담은 각종 과일들을 하나하나 잘라 딸의 입에 넣어주는 등 '딸바보 아빠' 면모로 훈훈함을 자아냈다.
앞서 재이는 생후 13개월 당시 이미 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.
한편 박수홍은 김다예와 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
