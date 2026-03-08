'마니또 클럽' 고윤정이 8살 연상 배우 정해인과 드디어 첫 만남을 가진다. 앞서 고윤정은 지난 1월 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에서 김선호와 핑크빛 호흡을 맞췄다.
8일 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 6회에서는 마니또 클럽 본부로 소집된 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈의 첫 만남이 공개된다. 누가 서로의 마니또인지 알 수 없는 상황 속에서 마니또 클럽의 첫 완전체 만남이 성사되며 더욱 흥미진진한 전개를 예고한다.
가장 먼저 도착한 정해인은 마니또 고윤정에게 마지막 서프라이즈를 전하기 위해 조심스럽게 작전을 세운다. 일명 '두친자'인 고윤정을 위해 무려 3시간 동안 두쫀쿠를 직접 만든 데 이어 깜짝 이벤트까지 준비한 것. 고윤정과 마주한 정해인은 어색한 첫 만남을 이어가며 작전 타이밍을 탐색한다고. 정해인의 두쫀쿠 이벤트가 어떻게 펼쳐질지, 고윤정이 어떤 반응을 보일지 기대를 모은다. 그런가 하면 박명수는 최애 배우 고윤정을 보자마자 열렬한 팬심을 감추지 못한다. 특히 "내가 좋아하는 배우인데, 왜 맞팔을 안 해 주냐"고 서운함을 토로하며 웃음을 선사한다. 박명수는 과거 고윤정에게 직접 DM까지 보냈던 사연을 공개하며 팬심을 인증한다는 전언이다. 또한 '무빙'에서 호흡을 맞춘 고윤정과 김도훈의 찐친 케미도 확인할 수 있다.
서로의 마니또가 드디어 공개되는 가운데 예상치 못한 반전도 기다리고 있다. 정해인은 자신에게 역대급 도시락을 선물한 홍진경에게 감사의 인사를 전하지만, 홍진경은 "캐비아랑 우니는 내가 안 보냈는데?"라며 의아한 반응을 보인다. 회원들도 몰랐던 히든 마니또 '메기'의 정체가 밝혀진 것. 마니또 판을 뒤흔든 메기 윤남노 셰프의 등장에 회원들이 어떤 반응을 보일지 궁금증을 더한다.
원팀으로 뭉친 마니또 클럽 회원들의 케미도 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 회원들은 밤낮없이 시민들의 안전을 위해 헌신하는 소방대원들을 대상으로 특별한 핸드메이드 선물을 준비하며 찰떡같은 호흡을 보여줄 예정이다.
'마니또 클럽' 6회는 이날 오후 6시 5분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
8일 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 6회에서는 마니또 클럽 본부로 소집된 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈의 첫 만남이 공개된다. 누가 서로의 마니또인지 알 수 없는 상황 속에서 마니또 클럽의 첫 완전체 만남이 성사되며 더욱 흥미진진한 전개를 예고한다.
가장 먼저 도착한 정해인은 마니또 고윤정에게 마지막 서프라이즈를 전하기 위해 조심스럽게 작전을 세운다. 일명 '두친자'인 고윤정을 위해 무려 3시간 동안 두쫀쿠를 직접 만든 데 이어 깜짝 이벤트까지 준비한 것. 고윤정과 마주한 정해인은 어색한 첫 만남을 이어가며 작전 타이밍을 탐색한다고. 정해인의 두쫀쿠 이벤트가 어떻게 펼쳐질지, 고윤정이 어떤 반응을 보일지 기대를 모은다. 그런가 하면 박명수는 최애 배우 고윤정을 보자마자 열렬한 팬심을 감추지 못한다. 특히 "내가 좋아하는 배우인데, 왜 맞팔을 안 해 주냐"고 서운함을 토로하며 웃음을 선사한다. 박명수는 과거 고윤정에게 직접 DM까지 보냈던 사연을 공개하며 팬심을 인증한다는 전언이다. 또한 '무빙'에서 호흡을 맞춘 고윤정과 김도훈의 찐친 케미도 확인할 수 있다.
서로의 마니또가 드디어 공개되는 가운데 예상치 못한 반전도 기다리고 있다. 정해인은 자신에게 역대급 도시락을 선물한 홍진경에게 감사의 인사를 전하지만, 홍진경은 "캐비아랑 우니는 내가 안 보냈는데?"라며 의아한 반응을 보인다. 회원들도 몰랐던 히든 마니또 '메기'의 정체가 밝혀진 것. 마니또 판을 뒤흔든 메기 윤남노 셰프의 등장에 회원들이 어떤 반응을 보일지 궁금증을 더한다.
원팀으로 뭉친 마니또 클럽 회원들의 케미도 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 회원들은 밤낮없이 시민들의 안전을 위해 헌신하는 소방대원들을 대상으로 특별한 핸드메이드 선물을 준비하며 찰떡같은 호흡을 보여줄 예정이다.
'마니또 클럽' 6회는 이날 오후 6시 5분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT