사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'마니또 클럽' 고윤정이 8살 연상 배우 정해인과 드디어 첫 만남을 가진다. 앞서 고윤정은 지난 1월 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에서 김선호와 핑크빛 호흡을 맞췄다.8일 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 6회에서는 마니또 클럽 본부로 소집된 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈의 첫 만남이 공개된다. 누가 서로의 마니또인지 알 수 없는 상황 속에서 마니또 클럽의 첫 완전체 만남이 성사되며 더욱 흥미진진한 전개를 예고한다.가장 먼저 도착한 정해인은 마니또 고윤정에게 마지막 서프라이즈를 전하기 위해 조심스럽게 작전을 세운다. 일명 '두친자'인 고윤정을 위해 무려 3시간 동안 두쫀쿠를 직접 만든 데 이어 깜짝 이벤트까지 준비한 것. 고윤정과 마주한 정해인은 어색한 첫 만남을 이어가며 작전 타이밍을 탐색한다고. 정해인의 두쫀쿠 이벤트가 어떻게 펼쳐질지, 고윤정이 어떤 반응을 보일지 기대를 모은다.그런가 하면 박명수는 최애 배우 고윤정을 보자마자 열렬한 팬심을 감추지 못한다. 특히 "내가 좋아하는 배우인데, 왜 맞팔을 안 해 주냐"고 서운함을 토로하며 웃음을 선사한다. 박명수는 과거 고윤정에게 직접 DM까지 보냈던 사연을 공개하며 팬심을 인증한다는 전언이다. 또한 '무빙'에서 호흡을 맞춘 고윤정과 김도훈의 찐친 케미도 확인할 수 있다.서로의 마니또가 드디어 공개되는 가운데 예상치 못한 반전도 기다리고 있다. 정해인은 자신에게 역대급 도시락을 선물한 홍진경에게 감사의 인사를 전하지만, 홍진경은 "캐비아랑 우니는 내가 안 보냈는데?"라며 의아한 반응을 보인다. 회원들도 몰랐던 히든 마니또 '메기'의 정체가 밝혀진 것. 마니또 판을 뒤흔든 메기 윤남노 셰프의 등장에 회원들이 어떤 반응을 보일지 궁금증을 더한다.원팀으로 뭉친 마니또 클럽 회원들의 케미도 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 회원들은 밤낮없이 시민들의 안전을 위해 헌신하는 소방대원들을 대상으로 특별한 핸드메이드 선물을 준비하며 찰떡같은 호흡을 보여줄 예정이다.'마니또 클럽' 6회는 이날 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr