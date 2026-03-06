사진=텐아시아DB

사진=누아엔터테인먼트

사진=누아엔터테인먼트

지난해 2월 데뷔한 누에라(NouerA)가 더욱 새로워진 모습으로 돌아온다.누에라는 오는 9일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트에 세 번째 미니 앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')를 발매한다.개성 넘치는 비주얼 변신부터 세련된 힙합 장르까지 예고한 누에라. 이들은 'POP IT LIKE'를 통해 전방위적인 변화를 시도하며 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 더불어 해외 무대에서 존재감을 드러낸 누에라는 이번 컴백으로 글로벌 아이돌로서의 위상을 한층 더 끌어올릴 전망이다.'POP IT LIKE'는 누에라 데뷔부터 이어온 '임무를 수행하는 에이전트'의 서사를 또 다른 각도에서 확장해 나가는 스핀오프 앨범이다. 누에라는 'POP IT LIKE'에서 아이돌로서의 자유로운 에너지와 트렌디한 스트리트 감성을 펼쳐 보일 계획. 지난달 23일부터 25일까지 공개한 콘셉트 포토에서 누에라는 이러한 비주얼을 담아내 시선을 사로잡았다.멤버 유섭의 변화가 눈길을 끈다. 유섭은 중단발 헤어에서 벗어나 파격적인 쇼트커트로 탈바꿈했다. 부드러운 이미지에서 한층 도발적이고 과감한 분위기를 완성해 팬들 사이에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'와 'SILHOUETTE'('실루엣'), 'A-LIST'('에이리스트'), 'WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 총 4개 트랙을 담는다. 이 중 'POP IT LIKE', 'A-LIST', 'WE ARE YOUNG' 3곡은 힙합 스타일의 노래다.지난 2일 공개된 'POP IT LIKE' 하이라이트 메들리에서 수록곡들의 각기 다른 매력을 엿볼 수 있다. 트랩 힙합으로 전개되는 'POP IT LIKE', 뉴트로 힙합 느낌의 'A-LIST', 팝 & 록 장르의 곡이지만 힙합 템포를 기반으로 한 'WE ARE YOUNG'까지. 누에라는 이를 통해 다채로운 사운드를 선사할 예정이다.그동안 누에라는 일본과 중국을 비롯한 아시아 국가뿐 아니라 프랑스, 스페인 등 유럽에서도 활발히 활동했다. 일본과 중국에서는 단독 콘서트와 팬 미팅을 개최했으며, 이후 프랑스 파리와 스페인 바르셀로나를 거치는 유럽 프로모션에서 현지 팬들에게 확실한 인상을 남겼다.최근 누에라는 독일 마인츠 HALLE 45에서 열린 케이팝 공연 'K-POP Revolution'('케이팝 레볼루션') 무대에 올라 팬들과 소통했다. 특히 당시 독일 팬들이 노래를 따라 부르는 모습은 누에라의 글로벌 인기를 실감케 했다. 누에라는 이번 'POP IT LIKE' 활동으로 글로벌 아이돌로서의 존재감을 다시 한번 공고히 할 것으로 기대를 모은다.누에라는 'n: number of cases' 이후 약 9개월 만에 돌아온다. 달라진 비주얼, 다채로운 힙합 수록곡, 글로벌 도약까지. 누에라가 이번 활동을 통해 어떤 기록과 반응을 끌어낼지 케이팝 팬들의 관심이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr