우승 상금 3억 원의 주인공은 이소나였다. 5일 생방송으로 진행된 TV조선 '미스트롯4' 결승전에서 이소나는 실시간 문자 투표에서 막판 뒤집기에 성공하며 최종 진(眞)을 차지했다.이소나는 이날 실시간 문자 투표 총 111만784표(유효표 91만6030표) 가운데 25만6310표를 얻어 1000점 만점을 기록했다. 전체 득표율로는 27.98%에 해당한다.결승전은 총점 3000점 만점 체제로 진행됐다. 마스터 점수 1600점, 온라인 응원 투표 400점, 실시간 문자 투표 1000점이 합산되는 방식이다.이소나는 마스터 점수에서 1572점을 받아 허찬미(1583점), 길려원(1579점)에 이어 3위에 머물렀다. 하지만 온라인 응원 투표에서 400점 만점을 받으며 중간 순위 2위로 올라섰고, 이어 실시간 문자 투표에서도 만점을 기록하면서 최종 1위로 치고 올라가는 역전 드라마를 완성했다.이날 방송 시청률은 18.1%를 기록하며 자체 최고 시청률을 새로 썼다. 특히 진선미가 발표된 3부(밤 11시 37분~새벽 0시 11분)에서 해당 기록이 나왔다. 통상 11시대에 방송되는 2부 시청률이 가장 높은 점을 고려하면, 진선미 결과를 향한 시청자들의 관심이 집중됐음을 보여준다.이소나는 준결승에서도 생방송 문자 투표를 통해 상승세를 보인 바 있다. 당시 10명 중 8위로 중간 순위 4위에 머물렀지만, 생방송 문자 투표에서 2위를 기록하며 최종 2위로 결승 무대에 진출했다.이날 '인생곡 미션'에서는 패티 김의 '사랑은 생명의 꽃'을 선곡했다. 이소나는 무대를 앞두고 "자신을 이 자리까지 오를 수 있게 한 것이 가족들의 사랑"이라며 시청자들의 공감을 끌어냈다. 이어 "어려운 형편에도 잘 자란 것처럼 보이게 해준 것은 가족들이 그만큼 희생해줬기 때문"이라고 말하며 가족에 대한 고마움을 전했다.경기민요 전수자인 그는 이날 무대에서 성악 발성까지 선보이며 풍부한 성량과 감정 표현으로 몰입도를 끌어올렸다.이소나의 가족 사연 역시 많은 이들의 마음을 울렸다. 그의 어머니는 각종 궂은일을 하며 딸을 뒷바라지했지만, 40대에 파킨슨병을 앓게 되며 오랜 시간 투병 생활을 이어왔다. 이소나는 이번 경연 과정에서 어려웠던 가정 형편과 어머니의 병간호 이야기를 전하며 시청자들의 눈시울을 붉혔다.그동안 무결점 무대로 주목받았지만, 지나치게 완벽하다는 이유로 'AI 같다'는 평가를 듣기도 했던 그는 이날 무대에서 그 배경을 털어놓으며 한층 인간적인 모습을 내비쳤다. 또한 우승 상금 3억 원을 부모님을 위해 사용하고 싶다는 뜻을 밝혀 감동을 더 했다.이소나는 진으로 호명된 뒤 "제작진과 스태프들 진심으로 감사드린다"면서 "무엇보다 저를 위해 넉넉하게 사랑해준 가족들에게 너무나 고맙고 감사하다는 말씀드리고 싶고 가족들을 위해 지켜줄 수 있는 사람이 되겠다"고 소감을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr