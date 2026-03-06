사진='자유부인 한가인' 영상 캡처

한가인이 전지현과 둘째 아들이 똑 닮았다는 '전지현 둘째 아들 목격담'을 전했다.5일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '인생 첫 지하철 타고 심부름 가는 한가인 아들딸에게 벌어진 충격적인 일'이라는 제목의 영상이 게시됐다.한가인은 둘째인 아들 제우가 초등학교에 입학하게 됐다며 "엄마 없이 독립적으로 씩씩하게 지내야 할 필요가 있어서 미션을 좀 주려고 한다"고 밝혔다. 이에 남매에게 지하철을 타고 다녀와야 하는 심부름을 시켰다.지하철 역까지 데려다 주고 오는 길, 한가인은 "둘이 싸울까 봐 걱정된다"고 털어놨다. 이에 제작진은 "한가인 딸과 아들이 지하철에서 대판으로 싸웠다고 소문나면 어떡하냐"고 농담했다. 아들이 엄마 한가인과 똑같이 생겨 사람들이 금세 한가인 아들인 줄 알아볼 것이라는 예상에서 나온 말인 것.이에 한가인은 "제가 예전에 그런 적이 있다"며 과거 키즈카페에서의 경험을 떠올렸다. 한가인은 "어떤 아기가 나왔는데 너무 익숙하더라. 아는 애인가 그러고 있는데, 아기가 전지현 씨와 똑같이 생겼더라. 그래서 '어?' 이러고 있는데, 키즈카페 방에서 전지현 씨가 (나오더라). 그래서 '아' 그랬다. 거기도 둘째 아들이 (전지현과) 똑같이 생겼더라"고 전했다.전지현은 동갑내기인 최준혁 알파자산운용 대표와 2012년 결혼해, 2016년생, 2018년생 아들을 낳았다. 전지현은 남편과 만나게 된 계기에 대해 "소개로 만나 연애했다"며 첫인상은 "(주선자의) 말대로 잘생겼더라"고 밝힌 바 있다.최준혁 대표는 알파자산운용 설립자 최곤 회장과 패션디자이너 이정우의 차남으로, 한복 디자이너 이영희의 외손자이기도 하다. 고려대학교를 졸업해 글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카(BOA) 서울지점 파생상품부문장으로 근무했다. 2019년 알파자산운용 부사장으로 영입된 뒤 이듬해 2월 최고경영자(CEO)로 승진했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr