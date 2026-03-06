장성규가 더 난리…100만 구독자 김선태에 “한류스타도 쉽지 않은 걸“

방송인 장성규가 김선태를 응원했다.장성규는 5일 자신의 계정에 “무슨 일이야/ 하루 만에 구독자가 88만이고 좋아요 24만 댓글이 약 3만 조회수가 450만이 나오다니”라며 “한류스타도 해내기 쉽지 않은 걸..”이라고 감탄했다.이어 “공무원을 준비해 봤던 사람으로서 더 응원하게 된다”라며 “짜릿하다 진짜!”라고 적었다.또한 장성규는 “당사자보다 내가 더 흥분한 듯..”이라며 “오지랖은 여기까지”라고 덧붙였다.앞서 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어온 ‘충주맨’ 김선태(뉴미디어팀) 전 주무관은 지난달 13일 인사부에 사직서를 제출했다. 이후 개인 유튜브 채널을 개설하며 새로운 출발을 알렸다. 그는 개인 채널 개설 3일 만인 어제(5일) 저녁 6시 51분 구독자 수가 100만 명을 넘어섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr