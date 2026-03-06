김주하 아들, 알고보니 '가정 폭력' 피해자였다…"맞을까봐 두려워, 장롱에 숨기도" ('버킷리스트')

사진제공='버킷리스트'

김주하가 아들 역시 전 남편의 가정 폭력으로 인한 피해자라고 말했다.지난 5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 아이들 근황)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김주하는 이혼 후 아들 근황에 대해 "예전보다는 많이 좋아졌다. 나랑은 끝나도 어디까지나 애들 아빠니까, 애들하고는 끝났다고 생각하지 않는다. 그런데 아이가 본인이 당한 걸 기억하더라"고 밝혔다.김주하의 아들은 현재 키가 193cm로, 올해 대학교에 입학했다고. 그는 "아들이 그 사람보다 키가 커진 후부터는 자신감이 생겼다. 그전에는 자기가 계속 맞을 거라는 생각에 두려워했다. 장롱에 들어가서 1시간씩 안 나오고는 했다"고 해 안타까움을 자아냈다.김주하는 아들이 과거 아빠를 '주먹 배신자'로 핸드폰에 저장했다며 "아빠에 대한 상징적인 단어가 아니었을까"라고 털어놨다. 이어 "아들은 아빠라고는 절대 안 하고, 이름을 이야기한다"며 말했다.한편, 김주하는 2004년 10월 결혼, 슬하에 두 아이를 뒀지만 전 남편의 외도와 폭행으로 결혼 9년만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 결국 전남편은 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 김주하는 2016년 이혼 확정 판결을 받았다. 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5000만원을 받고, 전 남편에게 10억 2100만원을 재산분할 하라는 판결을 받았다.김주하는 최근 '데이앤나잇'을 통해 남편이 내연녀와 자신이 살고 있는 아파트 바로 앞 동에 집을 얻어 외도한 사실을 털어놨다. 그러면서 “외도를 증거로 제시하면 남편이 할 말이 없을 때 주먹이 나왔다. 제가 지금 고막이 파열서 한쪽 귀가 잘 안 들린다. 두 번 정도 맞았다. 한번은 넘어지면서 외상성 뇌출혈이 왔다. 뉴스 1시간 전에 쓰러져서 병원에 갔더니 의사가 저에게 ‘신고해 드릴까요’ 하더라. 괜찮다라고 했다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr