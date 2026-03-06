사진 = SBS Plus, ENA '나는솔로 그후 사랑은 계속된다' 캡처

사진 = SBS Plus, ENA '나는솔로 그후 사랑은 계속된다' 캡처

최종 선택의 기로에서 두 남자의 구애를 동시에 받은 국화가 깊은 고뇌 끝에 결국 누구도 선택하지 않으며 홀로 여정을 마무리했다.5일 밤 10시 30분 방송된 SBS Plus, ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 솔로민박의 마지막 날을 맞아 최종 선택에 나선 출연진의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 국화는 이른 아침부터 머리를 짚으며 결정을 내리지 못하는 본인의 상태에 당혹감을 표했다.국화는 함께 지내는 백합에게 '나는솔로' 22기 돌싱 특집 당시 두 남자의 선택을 받고도 최종 선택을 포기했던 영숙의 사례를 언급하며 당시에는 전략이라고 생각했으나 직접 겪어보니 그 심정이 충분히 이해가 간다며 복잡한 속내를 털어놨다. 22기 영숙은 명대사인 "오늘이 끝이 아니라 열린결말로 두고 싶다"고 말한 바 있다.국화는 26기 경수와 22기 영수 사이에서 갈등하며 잠을 설쳤음을 고백했다. 경수는 국화에게 본인의 확고한 마음을 전달하며 최종 선택과 관계없이 직진하겠다는 의사를 밝혔으나 국화는 영수와 가졌던 즐거운 데이트 시간 때문에 혼란스러워했다.국화는 인터뷰를 통해 띠동갑이자 의사인 영수가 다소 고루할 것이라는 편견이 있었으나 실제로는 개그 코드가 잘 맞아 즐거웠다고 전하면서도 자기 마음을 정하지 못하는 출연자를 비판했던 과거의 본인을 반성할 만큼 결정이 쉽지 않음을 토로했다.최종 선택의 시간이 다가오자 26기 경수와 22기 영수는 나란히 국화에게 진심을 전했다. 하지만 국화는 눈물을 보이며 고심한 끝에 최종 선택을 포기해 반전을 안겼다. 한편 다른 출연진 중에서는 튤립과 28기 영수, 백합과 22기 상철이 서로의 마음을 확인하며 최종 커플로 거듭났다. 미스터 킴은 용담을 선택하며 직진하는 모습을 보였으나 용담은 서로를 알아갈 시간이 부족했다는 이유로 선택을 보류하며 엇갈린 결말을 맞이했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr