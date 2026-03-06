'이혼숙려캠프' 서장훈이 '눈물 부부'의 충격적인 사연에 분노했다.
5일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '눈물 부부'의 남은 사연이 펼쳐졌다.
이날 아내는 '결혼 전' 시댁 식구들과 관광버스를 대절해서 여행을 갔던 당시를 떠올리며 "순천에 놀러 갔을 때 나는 마음에 담아놨는데 말을 안 하는 거다"고 폭로했다. 아내는 "고모가 내 머리를 마이크로 쾅 때리지 않았냐. '멍청한 게 노래도 못 부르냐'라고 했다"고 주장했고, 남편은 "고모가 취해있지 않았나. '아파봐라' 하고 때린 게 아니었지 않냐"고 반박했고, 아내는 "내가 그때 며느리도 아니었잖아"고 얘기했다.
이를 지켜보던 MC 서장훈은 "결혼하기 전 아니냐. 본인이랑 안 맞지 않았냐"며 왜 결혼했냐고 물었다. 이어 "신호를 준다. 하늘이 인간을 불쌍히 여겨서 신호를 주는 거다"고 짚었다. 서장훈은 "고모가 때린 게 아니라 하늘에서 준 신호다. 너는 이 집이랑 안 맞아 신호를 줬는데 본인이 무시하지 않았냐"며 "나 같으면 차 세웠다. 평생 안 본다"고 분노했다. 아내가 "(남편이 그런 줄) 몰랐다"고 얘기했고, 이에 서장훈은 "'몰랐죠'가 아니라 아는데 애써 무시했던 거다"고 일침 했다.
아내는 "내가 계시를 줬는데 못 알아차렸나? 남편이 저를 데리고 나갔더라면 떠받들고 살았을 것 같다"고 후회하는 감정을 내비쳤다.
