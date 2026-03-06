이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 서장훈이 '눈물 부부'의 충격적인 사연에 분노했다.5일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '눈물 부부'의 남은 사연이 펼쳐졌다.이날 아내는 '결혼 전' 시댁 식구들과 관광버스를 대절해서 여행을 갔던 당시를 떠올리며 "순천에 놀러 갔을 때 나는 마음에 담아놨는데 말을 안 하는 거다"고 폭로했다.아내는 "고모가 내 머리를 마이크로 쾅 때리지 않았냐. '멍청한 게 노래도 못 부르냐'라고 했다"고 주장했고, 남편은 "고모가 취해있지 않았나. '아파봐라' 하고 때린 게 아니었지 않냐"고 반박했고, 아내는 "내가 그때 며느리도 아니었잖아"고 얘기했다.이를 지켜보던 MC 서장훈은 "결혼하기 전 아니냐. 본인이랑 안 맞지 않았냐"며 왜 결혼했냐고 물었다. 이어 "신호를 준다. 하늘이 인간을 불쌍히 여겨서 신호를 주는 거다"고 짚었다.서장훈은 "고모가 때린 게 아니라 하늘에서 준 신호다. 너는 이 집이랑 안 맞아 신호를 줬는데 본인이 무시하지 않았냐"며 "나 같으면 차 세웠다. 평생 안 본다"고 분노했다. 아내가 "(남편이 그런 줄) 몰랐다"고 얘기했고, 이에 서장훈은 "'몰랐죠'가 아니라 아는데 애써 무시했던 거다"고 일침 했다.아내는 "내가 계시를 줬는데 못 알아차렸나? 남편이 저를 데리고 나갔더라면 떠받들고 살았을 것 같다"고 후회하는 감정을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr