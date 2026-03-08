사진=tvN

'대한민국에서 건물주 되는 법'은 김준한이 배우로서 욕심을 낸 작품이다. 앞서 그는 2022년 공개된 쿠팡플레이 '안나'에서 수지와 호흡을 맞췄고, 2024년에는 장나라와 남지현이 주연을 맡은 SBS '굿파트너'에 출연했다.3월 14일 첫 방송 되는 tvN 새 주말 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경의 연기 시너지를 예고하며 기대를 높이고 있다.김준한은 '건물주'에서 기수종(하정우 분)의 절친한 친구 민활성 역을 맡았다. 민활성은 준수한 외모와 현란한 화술로 부잣집 딸 전이경(정수정 분)과 결혼에 성공하지만, 데릴사위 신세가 된 인물. 아내와 장모에게 인정받기 위해 돈을 끌어모으다가 일을 벌려 점점 걷잡을 수 없는 상황에 빠지고 만다.드라마 '슬기로운 의사생활', '봄밤', '안나', '굿파트너' 등 다양한 작품들 속에서 연기력으로 확실한 존재감을 보여준 김준한. '건물주'에서는 극의 핵심 갈등을 만드는 민활성 캐릭터를 연기하면서 그 어느 때보다 강렬한 활약을 예고한다. 이에 대해 김준한은 "캐릭터가 여러 방향으로 해석해볼 여지가 있어서 욕심이 났다"라면서, 작품에 대해 이야기를 했다.김준한은 "민활성은 여러모로 남다른 기준을 갖고 사는 친구다. 활성이가 자신에게 마땅하다고 생각한 선택들이 지켜보는 입장에서는 놀랍고 흥미롭게 느껴졌다. 예상을 벗어난 말과 행동을 하는 그를 연기하는 과정이 오히려 즐거웠다"라고 말해, 과연 민활성이 극을 어떻게 뒤흔들지 호기심을 자극했다.김준한은 출연 결심 이유에 대해 "소설가 출신 작가님이 쓴 대본이라서 그런지 새롭고 흥미로운 지점이 가득했다. 사건의 전개와 등장인물들의 선택이 예측하지 못한 방향으로 흘러갔다. 또한 임필성 감독님과의 작업, 좋은 선후배 배우분들과 호흡을 맞출 수 있다는 점까지 선택하지 않을 이유가 없었다"라고 밝혔다.김준한은 극 중 절친한 친구로 호흡을 맞춘 하정우에 대해 "오랜 세월 동안 배우 후배로서, 또 관객으로서 팬심을 품고 있던 선배님이라서 이번 만남이 너무 설렜다. 현장에서 주인공의 무게를 짊어지고 리더십 있게 작품을 만들어가는 모습을 보면서 많이 배웠다"라고 밝혔다. 극 중 민활성이 건물을 빼앗길 위기에 처한 기수종에게 건네는 제안은 두 친구에게 커다란 파장을 불러일으킬 예정. 김준한은 "민활성에게 기수종은 너무 당연해져 버린 친구다"라고 표현, 이러한 두 친구가 어떤 애증의 우정을 그려갈지 본 방송을 궁금하게 했다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr