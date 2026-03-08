사진=텐아시아DB

사진=RBW

2014년 데뷔한 그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 중화권 음악 시장을 또 한 번 정조준, 'K-팝 디바'로서의 글로벌 존재감을 확장한다.솔라는 오는 9일 각종 음원 사이트를 통해 중국어 싱글 '總有一顆屬於你的星球'(이하 'Your Own Star')를 발매한다. 솔라는 지난해 6월 발매한 첫 중국어 싱글 'Floating Free'에 이어 또 한 번 현지 언어로 가창에 나서며, 중화권 팬들과의 접점을 넓혀간다.'Your Own Star'는 거대한 시간의 흐름 속에서 자신만의 좌표와 존재의 의미를 찾아가는 과정을 그린 곡이다. 솔라는 Z세대 톱밴드 고오인(Accusefive)과 협업을 진행, 국경과 언어를 초월한 음악적 시너지를 이룰 예정이다.솔라는 앞서 'Floating Free'를 시작으로 중화권 활동의 포문을 열었다. 타이베이 인디씬을 대표하는 싱어송라이터 9m88과의 협업으로 화제를 모은 이 곡은 발매 직후 타이베이 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위, KKBOX 톱 트렌딩 송 차트 1위를 차지하며 현지 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.솔라의 인기는 단순히 음원 성과에 그치지 않았다. 솔라는 타이베이 프로모션의 일환으로 현지 유력 매체 약 100곳과 만나 직접 중국어로 소통을 나눴다. 타이베이 단독 팬콘서트를 성황리에 개최하는 등 언어의 장벽을 넘어선 진정성 있는 교감은 현지 팬심을 더욱 단단히 다지는 계기가 됐다.이처럼 솔라는 9m88에 이어 고오인까지, 현지에서 탄탄한 팬층을 보유하고 있는 아티스트들과 꾸준한 협업 속에 중국어 가창 곡을 잇달아 선보이며 중화권 내 솔로 아티스트로서의 입지를 굳혀가고 있다. 음원 발매뿐 아니라 현지 프로모션까지 유기적으로 이어가는 전략으로 '보컬 퀸'의 면모를 보이고 있어 앞으로의 활약에도 이목이 쏠린다.솔라의 중국어 싱글 'Your Own Star'는 오는 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr