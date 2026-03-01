이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크'

넷플릭스 '솔로지옥5' 최미나수가 첫 등장 당시 입었던 원피스의 비밀을 공개했다.28일 채널 '원마이크'에는 "현시점 가장 핫한 여자..'솔로지옥5' 최미나수, 청담동에서 만났음"이라는 제목의 영상이 게재됐다.최미나수는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'의 가장 화제를 모은 출연자다."한국으로 아예 오신 거냐"는 질문에 최미나수는 "네. 졸업하고 이제 별일 없으면 한국에 머물 것 같다"고 답했다. 이어 "'솔로지옥5' 촬영 후 미국으로 돌아가 마지막 학기를 마무리하고 졸업했다"고 밝혔다.'솔로지옥5' 출연한 이후 달라진 점에 대해 "사람들이 알아보니까 신기하다"며 "꽁꽁 싸매고 쇼핑하러 갔는데 결제할 때 일하시는 분이 저를 알아보시더라"면서 그때부터 집에서 안 나갔다고.출연자들과의 근황도 전했다. 최미나수는 "회식 때 민지 언니가 와서 '미안해. 너 정말 열심히 했어'라고 해주고, 같이 사과하고 지금은 친하게 연락하면서 지낸다"고 얘기했다.홍진경 멘트에 대해서도 그는 "정말 나한테는 좋아하는 연예인 선배님이다. 회식 때 사진도 같이 찍자고 해주시고, 멘트를 해주셨기 때문에 '솔로지옥5'가 흥행한 것 같다"고 솔직한 심경을 밝혔다.첫 등장 씬에서 화제가 된 노란색 원피스에 대해서 최미나수는 "자라에서 그냥 보다가 여름 원피스가 예쁜 게 많아서 샀다"며 "사실 저희 어머니가 피팅을 해주셨다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.최미나수는 "엄마가 디자인을 잡아서 사이즈를 피팅 해서 맞춰주셨다. 그 장면이 심장이 터질 것 같다. 얼굴 스캔할 시간도 없고 '나 이상해 보이지 않나?' 그런 생각만 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 최미나수는 최근 '솔로지옥5'에 출연해 인지도를 높였다. 그는 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 드라마 '서초동' 등에 출연했다. 또 최미나수는 배우 유인나, 이상이, 가수 이선희 등이 소속된 초록뱀엔터테인먼트에 합류해 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr