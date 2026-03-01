사진 = 조권 인스타그램

2AM 조권이 아찔한 노출 사진을 공개해 눈길을 끈다.최근 조권은 자신의 인스타그램에 손바닥 이모지와 함께 "쉼, 2월"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 조권은 실내 공간 바닥에 앉아 몸매를 노출한 모습으로 시선을 끈다. 상의를 벗은 채 하체에는 속옷과 흰 양말만 착용하고 있으며 어깨와 팔, 가슴 부위에 새겨진 다양한 타투가 고스란히 드러난다. 고개를 숙인 채 차분하게 양말을 만지는 자세는 일상적인 순간을 담아내면서도 묘한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서는 우드 톤으로 마감된 공간의 욕조에 한쪽 다리를 담근 채 서 있다. 스트라이프 패턴의 옷을 걸친 상태로 물이 흐르는 욕조에 발을 담그는 장면이 담겼으며 따뜻한 조명과 나무 벽면이 어우러져 편안한 휴식의 느낌을 강조한다. 또 다른 사진에서는 바다가 보이는 통유리 창 앞 의자에 앉아 있다.검은 캡 모자와 선글라스, 퀼팅 재킷을 착용한 채 턱을 괸 모습으로 창밖 바다를 바라보고 있으며 실내 조명과 흐린 하늘이 대비를 이루며 고요한 분위기를 완성한다. 마지막 사진에서는 침대에 누워 이불을 얼굴 가까이 끌어당긴 채 카메라를 응시하고 있다. 베이지 컬러의 스트라이프 파자마 차림으로 침대에 기대어 누운 모습이 담겨 있으며, 편안한 휴식의 순간을 그대로 보여준다.이를 본 팬들은 "영원한 엔젤", "늘 응원합니다", "작년 한해 고생많으셨습니다", "화이팅", "화보 모델같으셔요", "쉬는 와중에도 이렇게 므찐 사진 올려주어 늠 행복하오" 등의 댓글을 남기며 응원의 메시지를 보냈다.그런가하면 지난해 조권은 미쓰에이 민 결혼식 부케를 받았다며 "우리 민영이가 초등학교 5학년일 때 만났는데 시집을 다 가네"라며 "꽃길만 걷길 이로써 3번째 부케 받은 날"이라는 글과 함께 민 결혼식 사진과 영상을 올렸다.한편 1989년생인 조권은 1987년생 가수 가인과 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'를 발매한 바 있다. '우리 사랑하게 됐어요'는 지난 2009년 가상 결혼 프로그램 MBC '우리 결혼했어요 시즌2'에서 가인과 조권이 듀엣곡으로 발표하며 큰 사랑을 받은 곡이다. 두 사람의 16년만 재회에 많은 관심이 쏟아지기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr