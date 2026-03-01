사진 = 김재중 인스타그램

사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중의 놀라운 비주얼이 눈길을 끈다.최근 김재중은 자신의 인스타그램에 "핑크핑크한 하루 입니다"라며 "따스하고 행복한 하루 마무리하고 주말 잘 보내세요"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김재중은 베이지 톤 벽을 배경으로 셀카를 촬영했다. 핑크와 아이보리 컬러가 섞인 체크 셔츠를 입고 안에는 화이트 티셔츠를 레이어드해 부드러운 색감을 완성했다. 은은한 브라운 헤어는 자연스럽게 스타일링돼 이목구비를 또렷하게 드러냈다.한 컷에서는 손을 얼굴 옆에 둔 채 카메라를 응시하며 차분한 눈빛을 보였고 다른 컷에서는 한쪽 눈을 감고 브이 포즈를 취해 장난기 있는 표정을 더했다. 실버 링과 팔찌, 목걸이 등 액세서리가 디테일을 살리며 캐주얼한 무드를 한층 강조했다.이를 본 팬들은 "우와 너무 멋져" "오늘도 잘생겼네 재중이" "너무 귀여워" "오늘도 너무너무 좋아해" "옷 너무 잘 어울려" "사랑스럽다" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr