그룹 아이브(IVE) 안유진이 독보적인 비주얼로 럭셔리 무드를 완성했다. 그의 신체 프로필은 173cm이라고 알려졌다.글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 톰 포드 뷰티는 26일 안유진과 함께한 마리끌레르 3월호 화보를 공개했다.이번 화보는 3월 출시 예정인 브랜드 신제품과 함께한 안유진의 눈부신 비주얼을 담고 있어 글로벌 팬들의 시선을 단번에 집중시켰다. 안유진은 특유의 영하고 모던한 매력으로 브랜드가 제안하는 현대적인 글로우 룩을 감각적으로 표현해 '화보 장인' 진가를 뽐냈다.안유진은 깨끗하고 투명한 피부 표현이 돋보이는 은은한 메이크업으로 고급스러운 분위기를 자아냈다. 또렷한 이목구비와 깊이 있는 눈빛으로 시선을 압도하며 대체 불가한 아우라를 발산했다.립 제품 또한 그의 생기 있는 매력과 완벽하게 어우러져 세련되면서도 우아한 포인트를 완성했다. 안유진은 절제된 포즈와 자연스러운 표정 연기로 다양한 분위기를 만들어내며 한계 없는 콘셉트 소화력을 입증했다.안유진과 톰 포드 뷰티가 함께한 더 많은 캠페인 화보와 영상 콘텐츠는 마리끌레르 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.안유진이 속한 아이브는 지난달 23일 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'를 발매하고 화려한 가요계 귀환을 알렸다. 앨범 발매 직후 국내 주요 음원 차트 1위를 석권하며 '음원 강자' 저력을 입증한 이들은 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'로 활발한 활동을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr