사진 = 김재경 인스타그램

사진 = 김재경 인스타그램

사진 = 김재경 인스타그램

레인보우 출신 김재경이 발랄한 일상을 공유했다.최근 김재경은 자신의 인스타그램에 "냠냠쩝쩝"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김재경은 베이지 컬러 캡 모자를 눌러쓴 채 종이컵에 담긴 호떡을 들고 한입 베어 물기 직전의 모습이 담겼다. 핑크와 민트 스트라이프 패턴의 집업 상의를 착용했고, 손에는 여러 개의 반지가 보인다.또 다른 사진에서는 붉은 벽돌 담벼락을 배경으로 선 채 선글라스를 착용하고 있다. 같은 스트라이프 상의에 아이보리 팬츠를 매치했고 발치에는 흰색 강아지가 함께 서 있다. 해 질 녘 햇빛이 벽면에 길게 드리워져 있다.이어진 사진에서는 밤 거리 인도 위에서 나무 옆에 서 있는 모습이 담겼다. 네이비 후드 점퍼를 입고 분홍색 니트 머플러를 둘렀으며 보라색과 핑크색 패턴이 들어간 비니를 착용했다. 양 갈래로 땋은 머리와 크로스백이 어우러져 캐주얼한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "김재경 언니 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무 귀여워" "호떡 맛있겠네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 김재경은 1988년생으로 38세다. 지난해 김재경 소속사 나무엑터스는 "김재경 배우가 소중한 인연을 만나 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 지난여름 직계 가족이 참석한 자리에서 백년가약을 맺었다"며 "김재경 배우의 배우자는 비연예인으로 비연예인인 배우자를 존중해 식은 비공개로 진행하였다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr