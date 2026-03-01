사진 = 차준환 인스타그램

피겨 스케이팅 선수 차준환이 고급진 비주얼을 뽐냈다.최근 차준환은 "BTS With klinkostudio"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 첫 번째 사진은 실내 공간에서 촬영된 장면이다. 회색 톤의 벽과 천장이 보이는 공간 안에서 차준환은 짙은 컬러의 재킷과 이너를 착용하고 길게 늘어진 목걸이를 매치한 채 서 있다. 한 손은 주머니에 넣은 상태로 정면을 바라보고 있으며, 앞쪽에는 촬영 스태프로 보이는 인물의 뒷모습이 함께 담겨 있다. 거울과 벽면이 어우러진 구조 속에서 자연광이 비치며 차준환의 실루엣을 강조한다.두 번째 사진은 스튜디오 무대 공간에서 촬영됐다. 파란 커튼을 배경으로 여러 대의 Marshall 앰프가 쌓여 있고 차준환은 그 옆 의자에 앉아 다리를 꼰 채 포즈를 취하고 있다. 재킷과 슬랙스를 매치한 수트 스타일에 블랙 슈즈를 신은 모습이며 한쪽 팔을 앰프 위에 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 상단에는 조명이 켜져 있고, 무대 장비와 마이크 스탠드가 함께 보이며 촬영 현장의 분위기를 그대로 전한다.이를 본 팬들은 "왜이렇게 멋있어요", "분위기마저 미남", "우리 왕쟈님 너무 멋지다", "최고다 차준환", "팬이라서 영광입니다", "지금 이게 국대야 모델이야 배우야 아이돌이야" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 차준환은 지난해 2월 13일 열린 '2025 하얼빈 동계아시안게임' 남자 싱글에서 한국 피겨스케이팅 역사상 최초로 금메달을 획득하며 군 면제를 받았다.한편 2001년생인 차준환은 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 아름다운 연기를 선보인 바 있다. 차준환은 이번 올림픽 남자 싱글에서 역대 최고성적인 4위를 기록했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr