그룹 워너원의 메인보컬이자 솔로 아티스트로 활약 중인 김재환(29)이 제대 후 첫 브이로그 콘텐츠를 공개하며 꾸밈없는 일상을 공유했다. 앞서 워너원은 2019년 1월 공식 활동을 마무리했으며, 올해 7년 만에 Mnet 리얼리티 프로그램을 통해 재결합 소식을 전했다.김재환은 지난달 28일 공식 유튜브 채널을 통해 첫 브이로그 콘텐츠를 공개했다. 이번 브이로그는 '하고 싶었던 것, 안 해본 것들을 해보는 시간'이라는 주제로 기획된 영상으로, 요가 원데이 클래스에 도전한 하루를 기록했다.이날 김재환은 요가원을 찾아 커리큘럼에 따라 명상과 싱잉볼, 전통 하타 요가 수업을 1:1로 체험하며 나에게 집중하는 시간을 보냈다. 특히 고난도 동작에 도전하는 과정에서는 어설프지만 진솔한 모습으로 인간적인 매력을 보여줬으며, 자극을 받아들이고 집중하며 요가 수련을 마무리했다.이번 브이로그는 레트로 감성의 캠코더를 함께 사용해 빈티지한 무드를 더했다. 현장 오디오를 그대로 담아낸 사운드 구성과 '재환 시선 캠'은 보는 이들에게 함께 시간을 보내는 듯한 몰입감을 선사한다.앞서 커버 영상 공개, 플러스챗 오픈을 통해 음악과 팬 소통을 차례로 이어온 김재환은, 브이로그로 무대 밖의 일상적인 모습까지 활동 영역을 다채롭게 공유할 예정이다. 제대 후 한층 성숙해진 시선과 내공을 바탕으로 펼쳐질 김재환의 2026년 행보에 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr