'살림남' 배우 이민정이 26개월 딸 서이 양의 '폭풍 성장' 중인 일상을 공개했다.28일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 배우 이요원과 이병헌-이민정이 농구 경기를 참관하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이요원의 아들과 이병헌-이민정 부부의 아들이 같은 농구팀 소속으로 학부모 회동 장면이 포착됐다.이날 농구 경기장에서 포착된 이병헌은 마스크와 모자로 얼굴을 반쯤 가린 채 등장했으나, 숨길 수 없는 특유의 압도적인 아우라로 시선을 사로잡았다. 이민정 역시 화장기 없는 수수한 민낯에 가까운 모습에도 눈부신 미모를 과시하며 톱배우 부부다운 존재감을 드러냈다.특히 아들 준후 군은 경기장에 들어선 엄마 이민정을 향해 환한 미소와 함께 손을 흔들며 반가움을 표해 훈훈함을 자아냈다. 관중석에 앉아 있던 이병헌은 "난 준후 아버지"고 소개하기도.이들은 경기 내내 여느 부모와 다름없는 열혈' 학부모'의 면모를 보여 훈훈함을 자아냈다. 동석한 학부모가 딸에 대해 묻자 이민정은 "26개월 됐다. 말이 폭발적으로 늘고 있다"고 자랑했다.이민정은 딸 서이에게 "오빠 응원해줘"라고 말하면 "오빠 하이팅! 농구? 하이팅"며 앙증맞은 응원을 건넨다고 말했다.또 이병헌의 딸 사랑에 대해 이민정은 "준후도 귀여워하는데 막내딸은 더 귀엽지"며 "이병헌이 딸 서이 손을 꼭 잡고 다닌다"며 아빠 이병헌과 딸 서이가 손을 꼭 잡고 있는 뒷모습 사진도 공개해 미소 짓게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr