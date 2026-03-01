사진 = 29기 영철 인스타그램

'나는솔로' 29기 '연상연하' 특집을 통해 결혼을 하게 된 영철이 정숙에 대한 마음을 고백했다.최근 29기 영철은 자신의 인스타그램에 "아마 제가 정숙님에게 마음이 움직였던 순간은 이때가 아닐까 싶어요. 랜덤 데이트가 끝나고, 피곤해서 차에서 잠이 든 정숙님. 옆에서 운전하던 나에게 미안했다며 요리를 해주던 정숙님. 그 모습이 정말 좋아서 나도 함께 요리를 도왔던 그날. 아마, 그때부터였던 것 같아요."라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 영철과 정숙은 포토부스에서 촬영한 네 컷 콜라주 속 모습이다. 검은색 상의를 맞춰 입은 29기 영철과 29기 정숙이 카메라를 올려다보는 구도로 밀착해 포즈를 취하고 있다. 한 컷에서는 29기 정숙이 손가락 브이 포즈를 하고 29기 영철은 붉은색 선글라스를 착용한 모습이다. 또 다른 컷에서는 29기 정숙이 29기 영철에게 팔을 두르고 기대는 자세로 다정한 분위기를 연출했다.이어진 사진에는 초록색 크림으로 테두리를 두른 케이크가 클로즈업으로 담겼다. 케이크 상단에는 "영철❤️정숙 백년가약" 문구가 올려져 있고 신랑·신부 형태의 캐릭터 장식과 꽃 모양 장식이 함께 놓여 있다. 케이크 하단에는 "2026.04.04 우리 결혼해요."라는 문구가 적혀 있다.이를 본 팬들은 "서로 귀하게 사랑하세요" "늘 응원합니다" "정숙님이랑 너모 잘 어울려요" "화이팅" "너무 보기 좋습니다" "평생 잘하시고 자존심 다 내려놓고 내 한 몸이다 생각하고 아껴주세요" 등의 댓글을 달았다. 댓글에 등장한 29기 정숙은 "갑자기 뭐야 이번 주말에 못 본다고 내 생각하고 있었냐"고 남겨 알콩달콩한 분위기를 더했다.앞서 29기 정숙은 자신의 인스타그램 계정을 통해 "담배 피우다 걸렸네요 현장 검거 여러분 저 좀 도와주세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 영철이 지인들과 대화를 나누며 흡연 중인 모습이 담겨 있다. 29기 정숙은 29기 영철에게 "임신 준비 기간만이라도 담배를 끊어줬으면 좋겠다"라고 당부했고 영철 역시 이를 수락하며 금연을 약속한 바 있다.한편 지난달 SBS Plus, ENA 예능 프로그램 '나는SOLO' 29기 연상연하 특집에 출연한 두 사람은 서로를 최종 선택한 뒤 현실 커플로 발전해 지난해 12월 혼인신고를 마쳤다. 1991년생인 29기 영철과 1988년생 29기 인 정숙은 3살 차이가 난다. 두 사람은 오는 4월 결혼식을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr