"모자 안에 얼굴이 있나?" 한지민·한효주, 원빈 실물 목격..'소멸 직전'

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

배우 원빈의 목격담이 전해져 눈길을 끌었다.29일 채널 '뜬뜬-핑계고'에는 "쿠폰 수령은 핑계고"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 유재석은 "저에게 유니콘 같은 연예인이 한 분 계신다. 원빈 씨다"며 원빈이 실제로 보기 힘든 사람임을 시사하는 '유니콘'이라는 단어로 표현해 웃음을 안겼다.방송 경력 35년 차인 유재석조차 보지 못한 신비주의의 대명사 원빈. 하지만 여배우 세 명은 그의 목격담을 밝혔다.먼저 박보영은 "저는 봤다"며 "제가 진짜 너무 팬이다. 이상형을 물어보면 항상 얘기할 정도다"며 환한 미소를 보였다."영화 '과속스캔들' 때 차태현 오빠가 '빈아 이 정도면 한 번 만나줘라'라는 영상 편지도 써줬다"며 팬심을 드러냈다.결국 박보영은 '굿 다운로더' 캠페인 행사장에서 원빈을 직접 만나게 됐다고. 원빈은 "보영 씨, 이거 드세요"며 박보영에게 음료를 건넸다고. 박보영은 "어떻게 내 이름을 알지? 심장이 요동쳤다"며 "단발인데 너무 고우셨다. 누가 원빈 실물을 물어보면 '빚으셨다'고 한다"며 극찬했다.한지민도 "연기 선생님이 같아서 봤다. 수업하러 갔는데 누가 끝나고 들어오는데 '모자 안에 얼굴이 있나?' 할 정도로 얼굴이 작았다. 모자챙을 잠깐 내렸는데 턱만 보였다"고 얘기했다.이어 한효주도 "헤어 메이크업 숍이 같아서 만났는데 진짜 스쳐 지나가듯이 본 거다. (원빈이) 앉아계실 때 잠깐 인사하는데 얼굴이 요만큼이었다"고 목격담을 전했다.한지민이 "모자에 (얼굴이) 파묻히시지?"고 작은 얼굴 크기에 놀라워하자 한효주도 "이만하시다"하면서 두 사람은 동시에 주먹을 쥐며 얼굴 크기를 표현해 폭소케했다. 이에 유재석은 박수를 치며 웃더니 "이렇게 말이 만들어지는 거다"고 농담을 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr