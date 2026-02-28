사진=텐아시아DB

사진=MBC

300억 원대 부동산 자산을 보유한 것으로 알려진 유재석이 '놀면 뭐하니'에서 멤버들과 계산을 걸고 게임에 나섰다.28일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '범죄와의 전쟁: 촌놈들의 전성시대' 편으로 꾸며진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국은 걷잡을 수 없이 커지는 계산 내기에 몸을 던진다.사진 속에는 서울 곳곳 장소를 가리지 않고 내기 삼매경인 다섯 남자의 모습이 담겨 있다. 심지어 한강 유람선 매점 안에서도 내기에 열중하고 있어, 그들이 얼마나 내기에 진심일지 짐작하게 하며 폭소를 유발한다.커피값에서 시작한 내기 판은 점점 커지고, 다섯 남자는 지갑이 털릴 위기에 승부욕을 불태운다. 서울 구경 왔다가 눈 뜨고 코 베일(?) 위기에 처한 양상국은 당혹감을 내비치고 "서울 사람들 무섭네"라며 계산 내기에 열정적으로 참전한다.유재석은 "오늘 완전 쩐의 전쟁이네"라면서 도파민이 폭발한 모습을 보인다. 내기가 끝날 때마다 계산에 당첨된 사람과 아닌 사람들의 희비가 엇갈리고, 지갑이 털린 사람은 어떻게든 본전을 찾기 위해 "우리 내기하자!", "드가자!"를 외치며 지치지 않는 제안을 이어간다.파국으로 치닫는 내기 여정 속, 지출 없이 서울 구경을 공짜로 즐긴 사람은 과연 누구일까. 28일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr