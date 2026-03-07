사진=얼루어

권력의 중심에서 벌어지는 가장 치명적인 거래를 그릴 드라마 '클라이맥스'가 주지훈(43)과 하지원(47)이 참여한 [얼루어 코리아] 3월호 화보를 공개했다. '클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극으로, 두 사람은 극 중 부부로 호흡을 맞춘다.공개된 화보는 절제된 흑백 톤에서 주지훈과 하지원의 강렬한 존재감을 한 프레임에 응축해 담아냈다. 가까이 맞닿은 채 같은 공간에 기대어 있지만, 서로 다른 결의 시선과 표정은 두 인물 사이의 미묘한 긴장과 균열을 암시한다. 단정한 슈트 차림으로 단단한 카리스마를 보여주는 주지훈과 절제된 스타일링 속에서도 고혹적인 아우라를 발산하는 하지원의 대비는 작품 속 방태섭과 추상아가 지닌 관계의 온도를 시각적으로 풀어낸다. 과장 없이 응축된 감정선과 정제된 구도는 두 배우가 선보일 밀도 높은 호흡에 대한 기대를 더욱 끌어올린다.인터뷰에서 하지원은 "추상아는 볼수록 다른 얼굴을 보여주는 인물"이라며 캐릭터에 대한 깊은 애정을 전했고, 주지훈은 "이 작품은 욕망을 적나라하게 마주하게 만드는 이야기"라고 전해 드라마가 담아낼 밀도 높은 서사를 예고했다. 주지훈과 하지원의 더욱 다양한 화보 컷과 '클라이맥스'의 비하인드 이야기는 [얼루어 코리아] 3월호에서 확인할 수 있다.'클라이맥스'는 3월 16일 월요일 밤 10시 ENA에서 첫 방송 되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr