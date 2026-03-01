사진제공=SBS

사진제공=SBS

사진제공=SBS

'신이랑 법률사무소' 유연석과 이솜이 호러 로맨스를 그린다.SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'의 매력 포인트가 베일을 벗었다. 공개된 2차 티저 영상을 통해 귀신 집착남 유연석에게 이상하게 끌리는 엘리트 변호사 이솜의 신들린 호러맨스를 깜짝 예고한 것.오는 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 냉혈 엘리트 변호사 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다.2차 티저 영상에서는 전혀 다른 결의 호러맨스(호러X로맨스) 기류가 감지됐다. 따귀로 시작된 인연이 설렘으로 번지는 아이러니, 귀신을 매개로 얽힌 두 사람의 감정선이 본격 가동되며 로맨틱한 온도가 상승하고 있다. '신이랑 법률사무소'의 신들린 또 다른 재미 요소가 공개된 셈이다.이번 영상은 법정이 아닌 사적 공간에서 마주 선 신이랑과 한나현의 묘한 긴장감으로 시작된다. 큰 결심이라도 한 듯 망설이던 신이랑이 어렵게 꺼낸 말은 뜻밖에도 "귀신이에요"다. 한나현이 당황한 듯 "뭐요?"라고 되물어도, 신이랑은 아랑곳하지 않고 끊임없이 귀신만을 찾는다. 결국 "미친놈"이라는 직설이 돌아오지만, 그럼에도 "좀 전에 새로운 귀신이 왔는데"라며 진지하게 상황을 설명하다 급기야 한나현에게 따귀까지 맞는다.그런데 이상하다. 분명 밀어냈는데, 자꾸만 마주친다. 게다가 "혹시 화났어요?"라며 다시 다가서는 신이랑에게 한나현은 "어떻게 그렇게 사람 감정을 몰라?!"라며 답답함을 터뜨린다. 귀신은 잘 보면서 사람 마음은 읽지 못하는 남자와 귀신은 믿지 않지만, 신이랑이라는 사람 앞에서는 감정이 흔들리기 시작한 여자. 극과 극의 두 변호사 사이에 묘한 공기가 흐르기 시작한다.이어지는 장면들은 한층 달라진 분위기를 암시한다. 눈 내리는 날 손을 잡고 함께 뛰고, 비눗방울 날리는 거리에서 한복을 입고 나란히 걷고, 놀이공원 회전목마 앞에서 서로를 꽉 끌어안은 순간까지 로맨스 장르로 전환된 듯한 장면이 이어진 것. "나 믿죠?"라고 묻는 신이랑에게 "신 변과 저는 다른 사람이에요"라면서도 "그래서 같이 있으면 좋아요"라고 털어놓는 한나현의 진심이 앞선 갈등과는 전혀 다른 온도를 만들어낸다.긴장한 채 한나현 앞에 선 신이랑이 "말하려고요, 내 마음"이라고 뜻밖의 고백을 하려는 듯한 엔딩이 설렘의 정점을 찍는 가운데, 사건을 두고 법적으로 다퉈야 하는 상대 변호사로 만나 귀신이란 묘한 매개체로 시작된 인연이 과연 어떤 감정으로 이어질지, 따귀로 각인된 만남이 어떤 서사를 거쳐 설렘으로 전환될 수 있을지 궁금증을 높인다.제작진은 "이번 2차 티저 영상의 서사는 두 사람의 관계 변화를 중심으로 유쾌하게, 그리고 로맨틱하게 전개된다. 이해할 수 없는 상황이 황당하고 코믹한 분위기를 만들어내지만, 결국은 사람의 마음에 대한 이야기로 귀결되고, 두 변호사의 관계성 역시 그 결 안에서 변화를 맞는다. 귀신을 매개로 엮인 두 사람이 서로의 세계를 어떻게 뒤흔들게 될지 지켜봐 달라"고 덧붙였다.'신이랑 법률사무소'는 오는 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr