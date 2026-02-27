사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 새해를 맞아 다방면으로 활동 영역을 확장했다.싸이커스는 지난 11일 열린 '제2회 디 어워즈(D Awards with upick)'에서 이들은 '베스트 스테이지(BEST STAGE)' 부문과 본상 격인 '디 어워즈 딜라이츠 블루 라벨(D AWARDS DELIGHTS BLUE LABEL)'을 동시 석권하며 2관왕 성과를 거뒀다.이어 15일 진행된 '33주년 한터뮤직어워즈 2025(Hanteo Music Awards 2025)'에서는 향후 활동이 기대되는 케이팝 아티스트에게 수여하는 '넥스트 웨이브(Next Wave)' 부문 수상자 명단에 이름을 올렸다.이날 시상식 무대에서 싸이커스는 전용 인트로 퍼포먼스를 가미한 무대를 꾸몄다. 이들은 역동적인 안무 구성과 라이브를 선보이며 관람객들과 호흡하는 공연을 마쳤다.대학가 행사 방문도 이어지는 중이다. 이번 달에만 서울시립대학교, 배화여자대학교, 세명대학교, 부천대학교 등 총 4개교 축제 현장에 방문해 무대를 진행하고 재학생들과 소통했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr