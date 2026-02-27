그룹 유키스 출신 동호와 전 아내가 SNS 폭로전을 이어가고 있다.
동호는 8년 전 이혼한 전처와 사생활 문제, 양육비 지급, 면접 교섭 문제 등을 두고 갈등을 빚고 있다. 이와 관련해 동호는 26일 자신의 SNS에 장문의 글을 두 차례 올렸다.
첫 번째 글에서 그는 "우리는 그냥 일반인이다. 예전에 연예인이었다고 해도 궁금해하지도 않을 가족사를 지금 네가 앞장서서 공론화시키고 있다"라며 "하고 싶은 말은 고소장 접수하고 변호사랑 하라"고 했다.
이어 두 번째 글을 올리고 "외도한 적 없고 면접 교섭, 양육비, 학대 다 허위사실이다. 허위사실 유포와 명예훼손으로 형사고소 예정"이라고 밝혔다. 지난 25일 전처가 제기한 의혹에 관한 반박이다. 그는 "나도 참고 있었던 것 많으니까 어디 한 번 해보자. 일단 너 정신감정서부터 까고 이야기하자. 사람들이 너 얼마나 정신병자인지는 알고 상황을 봐야 오해가 없을 것"이라고 말했다.
이에 동호의 전처도 SNS에 글을 올려 대응했다. 전처는 "다 허위 사실이래. 네가 미쳤구나. 그래 끝까지 가보자. 고소해 제발. 같이 성매매하던 멤버들 이름까지 다 풉니다"라고 예고했다.
앞서 동호의 전처는 SNS를 통해 이혼의 결정적 원인이 동호의 외도였다고 주장했다. 더불어 동호가 양육비를 지급하지 않았고, 다른 여성에게 명품 선물을 했다는 취지의 글을 올렸다.
동호는 2008년 유키스 멤버로 데뷔해 '만만하니', '네버랜드' 등 히트곡을 냈다. 이후 2013년 10월 유키스를 탈퇴했다. 2015년에는 1세 연상의 비연예인과 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았으나 2018년 이혼했다.
