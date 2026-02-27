사진=동호 SNS, 동호 전 아내 SNS

그룹 유키스 출신 동호와 전 아내가 SNS 폭로전을 이어가고 있다.동호는 8년 전 이혼한 전처와 사생활 문제, 양육비 지급, 면접 교섭 문제 등을 두고 갈등을 빚고 있다. 이와 관련해 동호는 26일 자신의 SNS에 장문의 글을 두 차례 올렸다.첫 번째 글에서 그는 "우리는 그냥 일반인이다. 예전에 연예인이었다고 해도 궁금해하지도 않을 가족사를 지금 네가 앞장서서 공론화시키고 있다"라며 "하고 싶은 말은 고소장 접수하고 변호사랑 하라"고 했다.이어 두 번째 글을 올리고 "외도한 적 없고 면접 교섭, 양육비, 학대 다 허위사실이다. 허위사실 유포와 명예훼손으로 형사고소 예정"이라고 밝혔다. 지난 25일 전처가 제기한 의혹에 관한 반박이다. 그는 "나도 참고 있었던 것 많으니까 어디 한 번 해보자. 일단 너 정신감정서부터 까고 이야기하자. 사람들이 너 얼마나 정신병자인지는 알고 상황을 봐야 오해가 없을 것"이라고 말했다.이에 동호의 전처도 SNS에 글을 올려 대응했다. 전처는 "다 허위 사실이래. 네가 미쳤구나. 그래 끝까지 가보자. 고소해 제발. 같이 성매매하던 멤버들 이름까지 다 풉니다"라고 예고했다.앞서 동호의 전처는 SNS를 통해 이혼의 결정적 원인이 동호의 외도였다고 주장했다. 더불어 동호가 양육비를 지급하지 않았고, 다른 여성에게 명품 선물을 했다는 취지의 글을 올렸다.동호는 2008년 유키스 멤버로 데뷔해 '만만하니', '네버랜드' 등 히트곡을 냈다. 이후 2013년 10월 유키스를 탈퇴했다. 2015년에는 1세 연상의 비연예인과 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았으나 2018년 이혼했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr