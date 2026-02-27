사진=최윤하 씨 SNS

방송인 팽현숙·최양락 부부가 딸의 졸업식에 참석했다.부부의 첫째 딸 최윤하 씨는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "'20260225 학위수여식', '최팽 통합 여자1호 박사'라는 해시태그들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윤하 씨가 고려대학교 박사학위 졸업식에 참석한 모습. 특히 팽현숙·최양락은 '최씨+팽씨 가문의 영광'이라고 적힌 현수막까지 준비해 딸의 졸업을 축하했다.한편 팽현숙·최양락 부부는 1988년 10월 백년가약을 맺었다. 슬하에 두 딸과 아들 한 명을 두고 있다. 두 딸 중 한 명은 수양 딸이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr