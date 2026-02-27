신혜선, 흙수저 인생 바꾸려 '가짜 명품'까지…진짜 얼굴 대체 뭐야[TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

'레이디 두아' 스틸. / 사진제공=넷플릭스

신혜선 / 사진제공=넷플릭스

배우 신혜선이 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'를 통해 다시 한번 자신의 존재감을 증명하고 있다. 인간의 욕망과 허영심, 그리고 그 실체와 허상 사이의 위태로운 경계를 다루는 이 작품에서 신혜선은 인물의 복잡다단한 면모를 입체적으로 그려내며 시청자들을 사로잡고 있다. 특히 1인 다역으로 한 작품 내에서도 다채로운 얼굴을 보여주고 있다.화제성 지표 펀덱스에 따르면 신혜선은 2월 2~3주차 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문 1위에 오르는 경쟁력을 나타냈다. '레이디 두아' 자체도 2주 연속 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지하며 흥행 중이다.이번 작품에서 신혜선은 미스터리한 인물 사라 킴 역을 맡았다. 극 중 신분 세탁, 살인뿐만 아니라 가짜 명품 브랜드 론칭까지 갖가지 불법을 저지르며 극의 긴장감을 주도했다. 신혜선은 욕망에 잠식되어가는 인물의 심리 변화를 절제해서 표현했다. 화려함 뒤에 숨겨진 위태로운 내면과 인간적인 고뇌도 섬세하게 포착해냈다. 이처럼 신혜선은 계층 이동이 어려워진 사회에서 살아남기 위해 '가짜의 삶'을 택한 인물의 비극을 더욱 리얼하게 전달했다.이번 작품에서도 신혜선은 전매특허인 '정확한 딕션'이라는 장점을 십분 발휘했다. 귀에 쏙쏙 박히는 대사 전달력, 흔들림 없는 목소리와 명확한 어조는 사라 킴이라는 캐릭터가 가진 카리스마를 배가시키는 동시에, 위기 상황에서 침착함을 잃지 않는 인물의 냉철함을 효과적으로 전달했다.그간 신혜선은 멜로, 휴먼, 코미디, 범죄, 서스펜스 등 장르를 가리지 않고 탄탄한 연기력을 자랑해왔다. 드라마 '사의 찬미'에서는 시대의 비극에 맞선 예술가의 고뇌와 절절한 사랑을 섬세한 감정선으로 표현했다. 드라마 '황금빛 내 인생'에서는 흙수저의 고단함부터 감정의 바닥을 치는 오열 연기까지 보여주며 시청률 45%라는 신화의 주역이 됐다. 드라마 '철인왕후'에서는 망가짐을 불사하는 코믹 연기로 웃음을 선사했고, 영화 '결백'에서는 차가운 이성과 뜨거운 감정을 오가는 카리스마로 스크린을 장악했다.작품마다 변신을 거듭하며 연기력을 인정받아온 신혜선은 '레이디 두아'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줬다. 특히 이번 작품에서는 밑바닥 인생을 사는 명품관 직원 목가희부터 사채업자의 젊은 부인 김은재, 술집에서 일하며 신장을 기증하겠다고 유혹하는 두아, 그리고 가짜 럭셔리 브랜드 부두아의 아시아 총괄 지사장 사라 킴까지. 타인의 신분을 훔쳐 사는 캐릭터로 한 작품 내에서 '얼굴 갈아끼우기'를 제대로 보여줬다. 신혜선은 'N개의 얼굴'을 가진 배우임을 재차 입증하며 자신의 연기 스펙트럼을 한 폭 더 키워냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr