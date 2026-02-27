사진=베이스캠프 컴퍼니

온라인상에서 배우 임주환의 쿠팡 물류센터 근무 목격담이 퍼지며 세간의 이목이 쏠리고 있다.최근 온라인 커뮤니티 및 소셜네트워크서비스(SNS)에는 경기도 이천에 위치한 물류센터에서 임주환을 마주쳤다는 게시글이 연이어 게재됐다. 해당 글 작성자는 "어떤 사람은 직접 사인도 받았다", "다른 센터에서도 근무했다고 하더라" 등의 댓글을 남기며 구체적인 당시 상황을 전했다.누리꾼들은 "묵묵히 일을 하다 가는 모습이 인상적이었다", "열심히 일하는 모습이 오히려 호감이었다", "열심히 일한다" 등의 의견을 덧붙이며 지지를 보냈다. 연예계 활동 공백기에도 새로운 일에 도전하는 근황이 전해지자 "현실적인 행보라 더 응원하게 된다", "어떤 자리에서도 최선을 다하는 모습이 멋지다"며 긍정적인 반응이 잇따르고 있다.2003년 시트콤 '논스톱'으로 데뷔한 임주환은 이후 드라마 '탐나는도다', '오 나의 귀신님', '함부로 애틋하게', '삼남매가 용감하게' 등 여러 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 근래에는 연극 무대에도 오르며 활동 폭을 넓혀 대중과의 소통을 이어가는 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr