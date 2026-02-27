배우 문상민(25)이 고아성(33)과의 호흡에 대해 언급했다.
최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '파반느'(감독 이종필)에 출연한 문상민과 만나 이야기를 나눴다.
'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화다. 문상민은 극 중에서 무용수의 꿈을 접고 현실을 살아가고 있는 청년 경록 역을 맡았다.
문상민은 극 중 연인으로 함께 호흡을 맞췄던 고아성에 대해서 언급했다. 그는 "아성 누나는 대한민국을 대표하는 배우이지 않나"라고 운을 뗀 뒤 "누나에게 너무 고마웠던 건 그동안의 경험과 연차, 커리어가 현장에서 전혀 느껴지지 않았다는 점"이라고 말했다. 그는 "저와의 격차를 전혀 의식하게 만들지 않았다. 경록과 미정으로 만나게 되니까 '아성 누나', '선배'라는 생각을 하지 않게 되더라"며 "제가 경록으로 존재할 수 있도록 도와주고, 미정을 바라볼 수 있는 환경을 자연스럽게 만들어줬다. 덕분에 집중이 정말 잘 됐다"고 전했다.
특히 촬영 현장에서의 배려를 인상 깊은 순간으로 꼽았다. 문상민은 "누나가 등장하지 않는 장면, 예를 들면 고백신 같은 경우에도 현장에서 지켜봐주고 있었다"며 "그런 배려가 다 영화에 담긴 것 같다"고 말했다.
이어 "미정이 경록을 사랑해주고 아껴주는 감정이 자연스럽게 표현될 수 있었던 건 아성 누나 덕분이 아닌가 싶다"며 "누나가 아니었다면 제가 잘 해낼 수 있었을까 하는 생각도 든다"고 솔직하게 털어놨다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
