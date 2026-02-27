사진=서민재 SNS

'하트시그널3' 출연자 서민재(개명 후 서은우)가 홀로 육아 중인 일상을 전했다.지난 26일 서민재는 자신의 인스타그램 스토리에 "(짜증내면서) 내가 뱀띠라고 아무 뱀이나 다 좋아하는 줄 아나.."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 서민재가 아기띠를 둘러메고 아들을 품에 안고 있는 모습. 특히 뱀띠 엄마인 서민재의 어깨 위로 뱀 모양의 인형이 놓여 있어 현실 육아 현장을 체감케 했다.앞서 서민재는 지난해 5월 혼전임신 사실을 알린 후 그해 12월 아들을 출산했다. 출산 전 서민재는 아이의 친부이자 전 연인 A씨가 잠적한 사실을 폭로했다. 당시 서민재는 A씨의 얼굴과 이름, 재학 중인 대학교 등을 공개해 논란이 됐다. 이후 A씨는 서민재를 상대로 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손, 감금 및 폭행 등의 혐의로 고소했다.한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널' 시즌3에 출연했다. 당시 그는 현대자동차 대졸 공채 최초 여성 정비사로 알려지면서 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr